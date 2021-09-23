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    Kamil Wojtkowski - статистика

    #11 | Полузащитник
    Имя Kamil Wojtkowski
    Позиция Полузащитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волос 7 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.12.2021 89' -90' ПАС (Яннина) 3:2 Волос (Волос)
    04.12.2021 50' -90' Волос (Волос) 1:2 Панетоликос (Агринио)
    86'
    28.11.2021 75' -90' Олимпиакос (Пирей) 2:1 Волос (Волос)
    81'
    07.11.2021 65' -90' Волос (Волос) 1:2 Арис (Салоники)
    01.11.2021 66' -90' Ионикос (Никея) 1:1 Волос (Волос)
    24.10.2021 Был в запасе Волос (Волос) 1:3 АЕК (Афины)
    17.10.2021 Был в запасе ПАОК (Салоники) 4:4 Волос (Волос)
    02.10.2021 Был в запасе Волос (Волос) 2:1 Астерас (Триполис)
    26.09.2021 74' -90' Панатинаикос (Афины) 5:1 Волос (Волос)
    23.09.2021 Был в запасе Волос (Волос) 3:0 Атромитос (Перистери)
    19.09.2021 Был в запасе Аполлон Смирнис (Афины) 1:3 Волос (Волос)
    12.09.2021 84' -90' Волос (Волос) 2:1 ПАС Ламия (Ламия)
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