|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волос
|7
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.12.2021
|89' -90'
|ПАС (Яннина)
|3:2
|Волос (Волос)
|04.12.2021
|50' -90'
|Волос (Волос)
|1:2
|Панетоликос (Агринио)
|86'
|28.11.2021
|75' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|2:1
|Волос (Волос)
|81'
|07.11.2021
|65' -90'
|Волос (Волос)
|1:2
|Арис (Салоники)
|01.11.2021
|66' -90'
|Ионикос (Никея)
|1:1
|Волос (Волос)
|24.10.2021
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|1:3
|АЕК (Афины)
|17.10.2021
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|4:4
|Волос (Волос)
|02.10.2021
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|2:1
|Астерас (Триполис)
|26.09.2021
|74' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|5:1
|Волос (Волос)
|23.09.2021
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|3:0
|Атромитос (Перистери)
|19.09.2021
|Был в запасе
|Аполлон Смирнис (Афины)
|1:3
|Волос (Волос)
|12.09.2021
|84' -90'
|Волос (Волос)
|2:1
|ПАС Ламия (Ламия)