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Антонио Рукавина
Статистика
Антонио Рукавина - статистика
Завершил карьеру
26 января 1984 (42), Белград
#2 | Защитник
177 см | 74 кг
Сербия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига Европы 2019/2020
Лига чемпионов 2019/2020
Отбор ЧЕ-2020 2019
Лига Европы 2018/2019
Лига чемпионов 2018/2019
Чемпионат мира 2018
Испания. Кубок 2017/2018
Испания. Примера 2017/2018
Лига Европы 2017/2018
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Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Товарищеские матчи. Сборные 2016
Испания. Примера 2015/2016
Лига Европы 2015/2016
Испания. Кубок 2014/2015
Испания. Примера 2014/2015
Лига Европы 2014/2015
Испания. Примера 2013/2014
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Испания. Примера 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Сборные. Международный турнир. Кипр 2009
Германия. Бундеслига 2008/2009
Кубок УЕФА 2008/2009
Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Товарищеские матчи 2008
Германия. Бундеслига 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Астана
11
0
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Партизан
4 : 1
12.12.2019
Астана
1' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Астана
2 : 1
28.11.2019
Манчестер Юнайтед
1' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Астана
0 : 5
07.11.2019
АЗ Алкмаар
1' - 90'
Лига Европы, 3 тур
АЗ Алкмаар
6 : 0
24.10.2019
Астана
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Астана
1 : 2
03.10.2019
Партизан
1' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 0
19.09.2019
Астана
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
БАТЭ
2 : 0
29.08.2019
Астана
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Астана
3 : 0
22.08.2019
БАТЭ
1' - 90'
44'
38'
Лига Европы, 3 раунд
Валлетта
0 : 4
15.08.2019
Астана
1' - 90'
68'
Лига Европы, 3 раунд
Астана
5 : 1
08.08.2019
Валлетта
1' - 90'
Лига Европы, 2 раунд
Астана
4 : 1
01.08.2019
Санта-Колома
1' - 90'
Лига Европы, 2 раунд
Санта-Колома
0 : 0
23.07.2019
Астана
1' - 90'
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