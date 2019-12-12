Статистика по турнирам

Лига Европы 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Лига Европы 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Чемпионат мира 2018 Испания. Кубок 2017/2018 Испания. Примера 2017/2018 Лига Европы 2017/2018 Испания. Кубок 2016/2017 Испания. Примера 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Испания. Примера 2015/2016 Лига Европы 2015/2016 Испания. Кубок 2014/2015 Испания. Примера 2014/2015 Лига Европы 2014/2015 Испания. Примера 2013/2014 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Испания. Примера 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Сборные. Международный турнир. Кипр 2009 Германия. Бундеслига 2008/2009 Кубок УЕФА 2008/2009 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Товарищеские матчи 2008 Германия. Бундеслига 2007/2008