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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Астана - Партизан
Астана - Партизан: обзор матча 03 октября 2019
Астана
03.10.2019, четверг, 17:50
Лига Европы, группа L, 2 тур
1 : 2
Завершен
Партизан
85'
Р. Мар Сигурйонссон
29'
У. Садик
73'
У. Садик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астана - Партизан
ГОЛ! 1:2!
Р. Мар Сигурйонссон
Пас отдал
Р. Муртазаев
85'
73'
ГОЛ! 0:2!
У. Садик
Пас отдал
Б. Натхо
29'
ГОЛ! 0:1!
У. Садик
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астана
1
Ненад Ерич
ВР
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
16
Рунар Мар Сигурйонссон
ЦП
88
Юрий Перцух
ЦП
18
Иван Маевский
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
91
Сергей Хижниченко
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Партизан
88
Владимир Стойкович
ВР
14
Саша Зделар
ОП
10
Бибрас Натхо
ЦП
18
Зоран Тошич
ЦП
29
Такума Асано
ПВ
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Зоран Милинкович
Астана
35
Александр Мокин
ВР
44
Евгений Постников
ЦЗ
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
7
Роман Муртазаев
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
32
Ранхело Джанга
ЦФ
Партизан
5
Игор Вуячич
ЦЗ
31
Райко Брежанчич
ЦЗ
19
Александар Шчекич
ЦП
8
Лазар Маркович
ЦФ
4-3-1-1
1
Ерич
77
Шомко
2
Рукавина
5
Томашевич
15
Бейсебеков
16
Мар Сигурйонссон
88
Перцух
18
Маевский
7
Ротариу
91
Хижниченко
1-2-1-1
88
Стойкович
14
Зделар
10
Натхо
18
Тошич
29
Асано
6
Садик
Остались в запасе
Астана
Партизан
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
35
Александр Мокин
ВР
44
Евгений Постников
ЦЗ
7
Роман Муртазаев
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
32
Ранхело Джанга
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
5
Игор Вуячич
ЦЗ
31
Райко Брежанчич
ЦЗ
19
Александар Шчекич
ЦП
8
Лазар Маркович
ЦФ
Главный тренер
Зоран Милинкович
Остались в запасе
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
35
Александр Мокин
ВР
44
Евгений Постников
ЦЗ
7
Роман Муртазаев
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
32
Ранхело Джанга
ЦФ
Остались в запасе
5
Игор Вуячич
ЦЗ
31
Райко Брежанчич
ЦЗ
19
Александар Шчекич
ЦП
8
Лазар Маркович
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Главный тренер
Зоран Милинкович
Статистика матча Астана - Партизан
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Партизан
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
- : -
28.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Информация о матче
Стадион:
Астана Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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