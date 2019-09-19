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Манчестер Юнайтед - Астана
Манчестер Юнайтед - Астана: обзор матча 19 сентября 2019
Манчестер Юнайтед
19.09.2019, четверг, 22:00
Лига Европы, группа L, 1 тур
1 : 0
Завершен
Астана
73'
М. Гринвуд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Астана
Желтая карточка
Фред
85'
Желтая карточка
Фред
85'
82'
Замена
️️️️
F. Ndombe Mubele
Замена
️️️️
Э. Янг
78'
ГОЛ! 1:0!
М. Гринвуд
73'
Замена
️️️️
Х. Мата
68'
Замена
️️️️
Д. Лингард
68'
46'
Замена
️️️️
Ю. Логвиненко
46'
Замена
️️️️
Р. Джанга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
18
Неманья Матич
ЦП
7
Анхель Гомес
ЦП
7
Фред
ЦП
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
19
Тахит Чон
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Астана
1
Nenad Eric
ВР
1
Ненад Ерич
ВР
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
44
Evgeny Postnikov
ЦЗ
2
Antonio Rukavina
ЦЗ
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
44
Евгений Постников
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
24
Лука Шимунович
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
16
Рунар Мар Сигурйонссон
ЦП
18
Иван Маевский
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Манчестер Юнайтед
13
Ли Грант
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
37
Джеймс Гарнер
ОП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Астана
35
Александр Мокин
ВР
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
27
Юрий Логвиненко
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
88
Юрий Перцух
ЦП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
32
Ранхело Джанга
ЦФ
19
Firmin Ndombe Mubele
ЦФ
4-4-2
44
Ромеро
4
Джонс
4
Туанзебе
5
Рохо
2
Далот
18
Матич
7
Фред
11
Гринвуд
7
Гомес
9
Рэшфорд
19
Чон
3-2-5-1
1
5
Томашевич
44
Постников
2
Рукавина
2
77
Шомко
24
Шимунович
16
Мар Сигурйонссон
18
Маевский
10
Томасов
7
Муртазаев
7
Ротариу
15
Янг
15
Янг
64
Мата
64
Мата
77
Лингард
77
Лингард
27
Логвиненко
27
Логвиненко
32
Джанга
32
Джанга
19
19
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Астана
37
Джеймс Гарнер
ОП
13
Ли Грант
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
35
Александр Мокин
ВР
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
7
Серикжан Мужиков
ЦП
88
Юрий Перцух
ЦП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
37
Джеймс Гарнер
ОП
13
Ли Грант
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
8
Скотт Мактоминей
ЦП
Остались в запасе
35
Александр Мокин
ВР
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
7
Серикжан Мужиков
ЦП
88
Юрий Перцух
ЦП
19
Фирмин Мубеле
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Астана
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Информация о матче
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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