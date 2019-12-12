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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Партизан - Астана
Партизан - Астана: обзор матча 12 декабря 2019
Партизан
12.12.2019, четверг, 23:00
Лига Европы, группа L, 6 тур
4 : 1
Завершен
Астана
22'
У. Садик
26'
Т. Асано
76'
У. Садик
79'
Д. Ротариу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Партизан - Астана
79'
ГОЛ! 3:1!
Д. Ротариу
ГОЛ! 3:0!
У. Садик
Пас отдал
Т. Асано
76'
ГОЛ! 2:0!
Т. Асано
Пас отдал
У. Садик
26'
ГОЛ! 1:0!
У. Садик
Пас отдал
З. Тошич
22'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Партизан
88
Владимир Стойкович
ВР
14
Саша Зделар
ОП
19
Александар Шчекич
ЦП
29
Такума Асано
ПВ
18
Зоран Тошич
ПВ
6
Умар Садик
ЦФ
Главный тренер
Зоран Милинкович
Астана
1
Ненад Ерич
ВР
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
44
Евгений Постников
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
16
Рунар Мар Сигурйонссон
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
18
Иван Маевский
ЦП
27
Юрий Логвиненко
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
91
Сергей Хижниченко
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Партизан
31
Филип Кляич
ВР
5
Игор Вуячич
ЦЗ
31
Райко Брежанчич
ЦЗ
Астана
35
Александр Мокин
ВР
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
7
Серикжан Мужиков
ЦП
88
Юрий Перцух
ЦП
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
32
Ранхело Джанга
ЦФ
1-1-2-1
88
Стойкович
14
Зделар
19
Шчекич
29
Асано
18
Тошич
6
Садик
4-4-1-1
1
Ерич
2
Рукавина
44
Постников
15
Бейсебеков
77
Шомко
7
Муртазаев
18
Маевский
27
Логвиненко
16
Мар Сигурйонссон
7
Ротариу
91
Хижниченко
Остались в запасе
Партизан
Астана
31
Филип Кляич
ВР
5
Игор Вуячич
ЦЗ
31
Райко Брежанчич
ЦЗ
Главный тренер
Зоран Милинкович
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
35
Александр Мокин
ВР
7
Серикжан Мужиков
ЦП
88
Юрий Перцух
ЦП
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
32
Ранхело Джанга
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Остались в запасе
31
Филип Кляич
ВР
5
Игор Вуячич
ЦЗ
31
Райко Брежанчич
ЦЗ
Остались в запасе
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
35
Александр Мокин
ВР
7
Серикжан Мужиков
ЦП
88
Юрий Перцух
ЦП
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
32
Ранхело Джанга
ЦФ
Главный тренер
Зоран Милинкович
Главный тренер
Станимир Стойлов
Статистика матча Партизан - Астана
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Партизан
Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
- : -
28.11.2026
Раднички
Сербия. Суперлига, 16 тур
ИМТ Белград
2 : 1
22.11.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 15 тур
Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Информация о матче
Стадион:
Партизан
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