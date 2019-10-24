Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АЗ Алкмаар - Астана
АЗ Алкмаар - Астана: обзор матча 24 октября 2019
АЗ Алкмаар
24.10.2019, четверг, 19:55
Лига Европы, группа L, 3 тур
6 : 0
Завершен
Астана
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - Астана
88'
Желтая карточка
Ю. Перцух
84'
Желтая карточка
Е. Постников
41'
Желтая карточка
И. Маевский
38'
Желтая карточка
Д. Шомко
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
40
Марко Бизот
ВР
12
Рон Влаар
ЦЗ
22
Йонас Свенссон
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Астана
1
Ненад Ерич
ВР
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
27
Юрий Логвиненко
ЦП
88
Юрий Перцух
ЦП
18
Иван Маевский
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
32
Ранхело Джанга
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
АЗ Алкмаар
2
Томас Оувеян
ЛЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
8
Йорди Класи
ЦП
Астана
35
Александр Мокин
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
44
Евгений Постников
ЦЗ
7
Роман Муртазаев
ЦП
91
Сергей Хижниченко
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
1-3
40
Бизот
12
Влаар
22
Свенссон
18
Мидтсьё
20
де Вит
2-4-2-1
1
Ерич
15
Бейсебеков
77
Шомко
88
Перцух
18
Маевский
7
Мужиков
27
Логвиненко
7
Ротариу
73
Жалмукан
32
Джанга
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Астана
2
Томас Оувеян
ЛЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
8
Йорди Класи
ЦП
Главный тренер
Джон ван ден Бром
35
Александр Мокин
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
44
Евгений Постников
ЦЗ
7
Роман Муртазаев
ЦП
91
Сергей Хижниченко
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Главный тренер
Станимир Стойлов
Остались в запасе
2
Томас Оувеян
ЛЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
8
Йорди Класи
ЦП
Остались в запасе
35
Александр Мокин
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
44
Евгений Постников
ЦЗ
7
Роман Муртазаев
ЦП
91
Сергей Хижниченко
ЦФ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Главный тренер
Станимир Стойлов
Статистика матча АЗ Алкмаар - Астана
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Информация о матче
Стадион:
АФАС Штадион
Новости команд
Все
АЗ Алкмаар
Астана
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «АЗ Алкмар» и «Ювентуса» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Аякса» и «АЗ Алкмара» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Астана» – «Кайсар»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «АЗ Алкмар» и «Ювентуса» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Аякса» и «АЗ Алкмара» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «АЗ Алкмар» и «Твенте» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Астана» – «Кайсар»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Астаны» и «Кайсара» на победу в матче 29-го тура
24 октября
«Астана» – «Каспий»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 18 октября 2026
18 октября
«Астана» – «Каспий»: кто победит в матче 23 тура Премьер-лиги Казахстана 2026
17 октября
«Тобол» – «Астана»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 10 октября 2026
10 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+