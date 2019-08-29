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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
БАТЭ - Астана
БАТЭ - Астана: обзор матча 29 августа 2019
БАТЭ
29.08.2019, четверг, 20:00
Лига Европы, 4 раунд
2 : 0
Первый матч – 0 : 3
Завершен
Астана
6'
М. Скавыш
85'
Е. Яблонский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол БАТЭ - Астана
ГОЛ! 2:0!
Е. Яблонский
85'
54'
Желтая карточка
М. Томасов
ГОЛ! 1:0!
М. Скавыш
Пас отдал
И. Стасевич
6'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
БАТЭ
31
Антон Чичкан
ВР
20
Захар Волков
ЦЗ
17
Алексей Риос
ЦП
6
Александар Филипович
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
25
Дмитрий Бага
ЦП
7
Игорь Стасевич
ЦП
7
Антон Сарока
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Астана
1
Ненад Ерич
ВР
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
44
Евгений Постников
ЦЗ
27
Юрий Логвиненко
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
16
Рунар Мар Сигурйонссон
ЦП
18
Иван Маевский
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
Главный тренер
Григорий Бабаян
БАТЭ
32
Сергей Черник
ВР
94
Ирвин Мукам
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
26
Неманья Милич
ЦФ
24
Яссе Туоминен
ЦФ
Астана
35
Александр Мокин
ВР
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
7
Серикжан Мужиков
ЦП
32
Ранхело Джанга
ЦФ
1-5-1-2
31
Чичкан
20
Волков
21
Драгун
14
Яблонский
25
Бага
7
Стасевич
6
Филипович
17
Риос
15
Скавыш
7
Сарока
3-5-1
1
Ерич
2
Рукавина
44
Постников
77
Шомко
27
Логвиненко
16
Мар Сигурйонссон
18
Маевский
10
Томасов
7
Муртазаев
7
Ротариу
Остались в запасе
БАТЭ
Астана
32
Сергей Черник
ВР
94
Ирвин Мукам
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
26
Неманья Милич
ЦФ
24
Яссе Туоминен
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
35
Александр Мокин
ВР
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
7
Серикжан Мужиков
ЦП
32
Ранхело Джанга
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
32
Сергей Черник
ВР
94
Ирвин Мукам
ЦП
27
Евгений Березкин
ЦП
26
Неманья Милич
ЦФ
24
Яссе Туоминен
ЦФ
Остались в запасе
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
35
Александр Мокин
ВР
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
7
Серикжан Мужиков
ЦП
32
Ранхело Джанга
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча БАТЭ - Астана
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Информация о матче
Стадион:
Борисов-Арена
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