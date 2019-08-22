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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Астана - БАТЭ
Астана - БАТЭ: обзор матча 22 августа 2019
Астана
22.08.2019, четверг, 17:00
Лига Европы, 4 раунд
3 : 0
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
БАТЭ
23'
М. Томасов
44'
Ю. Логвиненко
52'
Р. Мар Сигурйонссон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астана - БАТЭ
81'
Желтая карточка
С. Симович
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Р. Мар Сигурйонссон
52'
ГОЛ! 2:0!
Ю. Логвиненко
Пас отдал
А. Рукавина
44'
Желтая карточка
А. Рукавина
38'
26'
Желтая карточка
И. Мукам
ГОЛ! 1:0!
М. Томасов
Пас отдал
Р. Мар Сигурйонссон
23'
Желтая карточка
Д. Шомко
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астана
1
Ненад Ерич
ВР
77
Дмитрий Шомко
ЛЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
44
Евгений Постников
ЦЗ
19
Фирмин Мубеле
ЦП
16
Рунар Мар Сигурйонссон
ЦП
18
Иван Маевский
ЦП
27
Юрий Логвиненко
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
7
Дорин Ротариу
ПВ
Главный тренер
Григорий Бабаян
БАТЭ
31
Антон Чичкан
ВР
20
Захар Волков
ЦЗ
94
Ирвин Мукам
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
14
Евгений Яблонский
ЦП
25
Дмитрий Бага
ЦП
6
Александар Филипович
ЦП
27
Слободан Симович
ЦП
17
Алексей Риос
ЦП
7
Игорь Стасевич
ЦП
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Астана
35
Александр Мокин
ВР
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
7
Серикжан Мужиков
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
32
Ранхело Джанга
ЦФ
БАТЭ
32
Сергей Черник
ВР
27
Евгений Березкин
ЦП
7
Антон Сарока
ЦФ
24
Яссе Туоминен
ЦФ
3-5-1
1
Ерич
77
Шомко
44
Постников
2
Рукавина
16
Мар Сигурйонссон
18
Маевский
27
Логвиненко
10
Томасов
19
Мубеле
7
Ротариу
1-5-3-1
31
Чичкан
20
Волков
25
Бага
27
Симович
17
Риос
7
Стасевич
6
Филипович
94
Мукам
21
Драгун
14
Яблонский
15
Скавыш
Остались в запасе
Астана
БАТЭ
35
Александр Мокин
ВР
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
7
Серикжан Мужиков
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
32
Ранхело Джанга
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
32
Сергей Черник
ВР
27
Евгений Березкин
ЦП
7
Антон Сарока
ЦФ
24
Яссе Туоминен
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Остались в запасе
35
Александр Мокин
ВР
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
7
Серикжан Мужиков
ЦП
7
Роман Муртазаев
ЦП
32
Ранхело Джанга
ЦФ
Остались в запасе
32
Сергей Черник
ВР
27
Евгений Березкин
ЦП
7
Антон Сарока
ЦФ
24
Яссе Туоминен
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Главный тренер
Артем Куликов
Статистика матча Астана - БАТЭ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
БАТЭ
0 : 1
24.10.2026
Белшина
Информация о матче
Стадион:
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