Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Астана - Санта-Колома
Астана - Санта-Колома: обзор матча 01 августа 2019
Астана
01.08.2019, четверг, 17:00
Лига Европы, 2 раунд
4 : 1
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Санта-Колома
24'
Р. Мар Сигурйонссон (П)
73'
М. Томасов
79'
М. Томасов
90+4'
М. Томасов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астана - Санта-Колома
ГОЛ! 4:0!
М. Томасов
90'
+4
Желтая карточка
М. Аничич
90'
+1
ГОЛ! 3:0!
М. Томасов
79'
Желтая карточка
М. Томасов
73'
ГОЛ! 2:0!
М. Томасов
Пас отдал
Р. Джанга
73'
Желтая карточка
Р. Джанга
38'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Мар Сигурйонссон
24'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Астана - Санта-Колома
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Санта-Колома
Лига конференций, 2 раунд
Рапид
6 : 2
29.07.2026
Санта-Колома
Лига конференций, 2 раунд
Санта-Колома
1 : 3
23.07.2026
Рапид
Лига конференций, 1 раунд
Санта-Колома
3 : 0
16.07.2026
Пенибонт
Лига конференций, 1 раунд
Пенибонт
0 : 1
09.07.2026
Санта-Колома
Андорра. Примера Дивизио, 27 тур
Рейнджерс
2 : 0
16.05.2026
Санта-Колома
Информация о матче
Стадион:
Астана Арена
Новости команд
Все
Астана
Санта-Колома
«Астана» – «Кайсар»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Астаны» и «Кайсара» на победу в матче 29-го тура
24 октября
«Астана» – «Каспий»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 18 октября 2026
18 октября
«Астана» – «Каспий»: кто победит в матче 23 тура Премьер-лиги Казахстана 2026
17 октября
«Тобол» – «Астана»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 10 октября 2026
10 октября
«Астана» – «Кайсар»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Астаны» и «Кайсара» на победу в матче 29-го тура
24 октября
«Астана» – «Каспий»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 18 октября 2026
18 октября
«Астана» – «Каспий»: кто победит в матче 23 тура Премьер-лиги Казахстана 2026
17 октября
«Тобол» – «Астана»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 10 октября 2026
10 октября
«Санта-Колома» – «Полесье»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.67
2025.07.30 20:39
«Санта-Колома» – «Борац»: прогноз на матч 17 июля с 67% вероятностью захода ставки
2025.07.16 12:53
Прогноз на точный счeт матча «Санта-Колома» – «Борац»: Лига Конференций, 17 июля 2025
2025.07.16 09:27
Российский тренер рассказал, почему Дзюба не стал бы безусловным номером один в чемпионате Андорры
2023.12.08 13:40
2
Черышев прокомментировал свой уход из «Санта-Коломы»
2023.11.23 22:07
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+