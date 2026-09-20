Матчи за последние 30 дней
Аргентина. Примера, 10 тур
Аргентина. Примера, 9 тур
Аргентина. Примера, 8 тур
Статистика по турнирам
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 34 тур
Бразилия. Серия А, 35 тур
Бразилия. Серия А, 36 тур
Бразилия. Серия А, 37 тур
Бразилия. Серия А, 16 тур
Бразилия. Серия А, 33 тур
Бразилия. Серия А, 32 тур
Бразилия. Серия А, 31 тур
Бразилия. Серия А, 29 тур
Бразилия. Серия А, 28 тур
Бразилия. Серия А, 14 тур
Бразилия. Серия А, 27 тур
Бразилия. Серия А, 26 тур
Бразилия. Серия А, 25 тур
Бразилия. Серия А, 24 тур
Бразилия. Серия А, 23 тур
Бразилия. Серия А, 22 тур
Бразилия. Серия А, 21 тур
Бразилия. Серия А, 20 тур
Бразилия. Серия А, 18 тур
Бразилия. Серия А, 17 тур
Бразилия. Серия А, 11 тур
Бразилия. Серия А, 10 тур