Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иран РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 4,50 млн

Фаусто Вера - статистика

Ривер Плейт
26 марта 2000 (26)
#15 | Полузащитник
180 см
Аргентина
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Аргентина. Примера, 10 тур
Ривер Плейт
1 : 2
20.09.2026
Уракан
1' - 90'
Аргентина. Примера, 9 тур
Атлетико Тукуман
1 : 2
12.09.2026
Ривер Плейт
1' - 90'
Аргентина. Примера, 8 тур
Ривер Плейт
3 : 1
07.09.2026
Индепендьенте Ривадавия
1' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Атлетико Минейро
18
1
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Минейро
0 : 3
04.12.2025
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Форталеза
1 : 0
01.12.2025
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
26.11.2025
Фламенго
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Брагантино
2 : 0
17.11.2025
Атлетико Минейро
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Атлетико Минейро
3 : 3
13.11.2025
Форталеза
78' - 90'
Бразилия. Серия А, 33 тур
Спорт Ресифи
2 : 4
08.11.2025
Атлетико Минейро
1' - 65'
Бразилия. Серия А, 32 тур
Атлетико Минейро
3 : 0
06.11.2025
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 31 тур
Интернасьонал
0 : 0
03.11.2025
Атлетико Минейро
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 29 тур
Коринтианс
1 : 0
19.10.2025
Атлетико Минейро
1' - 73'
64'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
16.10.2025
Крузейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Атлетико Минейро
3 : 1
09.10.2025
Спорт Ресифи
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Флуминенсе
3 : 0
05.10.2025
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
01.10.2025
Жувентуде
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 25 тур
Атлетико Минейро
1 : 0
28.09.2025
Мирассол
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 24 тур
Ботафого
1 : 0
21.09.2025
Атлетико Минейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
14.09.2025
Сантос
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Витория
1 : 0
01.09.2025
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Сан-Паулу
2 : 0
25.08.2025
Атлетико Минейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Атлетико Минейро
1 : 3
17.08.2025
Гремио
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 18 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
04.08.2025
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 17 тур
Фламенго
1 : 0
28.07.2025
Атлетико Минейро
1' - 46'
36'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Сеара
0 : 1
02.06.2025
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 10 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
25.05.2025
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 9 тур
Крузейро
0 : 0
19.05.2025
Атлетико Минейро
74' - 90'
85'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Атлетико Минейро
3 : 2
11.05.2025
Флуминенсе
1' - 58'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Жувентуде
0 : 1
06.05.2025
Атлетико Минейро
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Мирассол
2 : 2
27.04.2025
Атлетико Минейро
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Атлетико Минейро
1 : 0
20.04.2025
Ботафого
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Сантос
2 : 0
17.04.2025
Атлетико Минейро
1' - 71'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Минейро
2 : 2
14.04.2025
Витория
1' - 71'
57'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Атлетико Минейро
0 : 0
06.04.2025
Сан-Паулу
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Гремио
2 : 1
30.03.2025
Атлетико Минейро
Был в запасе
Главные новости
Победа сборной России, новая команда Абаскаля, саботаж Роналду, рекорд Ямаля и другие новости
02:00
Назван российский футболист, способный заиграть в «Барселоне»: «Умеет на поле практически все»
01:40
Двух чемпионов мира 2022 года не отпустили на прощальный матч Месси
01:18
Червиченко – о победе России над Ираном: «Лимит на легионеров начинает приносить плоды»
00:45
2
Роналду вступил в конфликт с тренером сборной Португалии после одного матча на скамейке запасных
00:30
Ямаль побил рекорд Рауля в сборной Испании
Вчера, 23:59
Лига наций. Испания благодаря 2+1 Ямаля разгромила Хорватию, гол Кейна помог Англии обыграть Чехию
Вчера, 23:37
ВидеоРечь Карпина в раздевалке после победы сборной России над Ираном
Вчера, 23:30
1
Карпин высказался о несостоявшемся возвращении Головина в РПЛ
Вчера, 22:55
Карпин – о Сафонове и Головине: «На следующий матч козыри будут другие»
Вчера, 22:22
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+