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Стефан Сессеньон
Статистика
Стефан Сессеньон - статистика
Завершил карьеру
1 июня 1984 (42)
#29 | Полузащитник
172 см | 68 кг
Бенин
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2019/2020
Турция. Суперлига 2017/2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Англия. Кубок 2015/2016
Англия. Премьер-лига 2015/2016
Англия. Премьер-Лига 2014/2015
Англия. Премьер-Лига 2013/2014
Англия. Премьер-Лига 2012/2013
Англия. Кубок 2011/2012
Англия. Премьер-Лига 2011/2012
Англия. Премьер-Лига 2010/2011
Кубок Африканских Наций 2010
Лига Европы 2010/2011
Суперкубок Франции 2010
Франция. Лига 1 2010/2011
Франция. Лига 1 2009/2010
Кубок УЕФА 2008/2009
Франция. Лига 1 2008/2009
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Монпелье
12
0
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 22 тур
Монпелье
2 : 1
20.01.2018
Тулуза
Был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Амьен
1 : 1
17.01.2018
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Монпелье
0 : 0
13.01.2018
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Бордо
0 : 2
20.12.2017
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Монпелье
1 : 3
16.12.2017
Метц
1' - 90'
20'
Франция. Лига 1, 17 тур
Анжер
1 : 1
09.12.2017
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Монпелье
1 : 1
03.12.2017
Марсель
1' - 90'
42'
Франция. Лига 1, 15 тур
Генгам
0 : 0
29.11.2017
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Монпелье
3 : 0
25.11.2017
Лилль
1' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Лион
0 : 0
19.11.2017
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Монпелье
1 : 1
04.11.2017
Амьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Монпелье
0 : 1
28.10.2017
Ренн
1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Сент-Этьен
0 : 1
20.10.2017
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 9 тур
Монпелье
2 : 0
15.10.2017
Ницца
1' - 90'
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
29.09.2017
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Монпелье
0 : 0
23.09.2017
ПСЖ
1' - 90'
Франция. Лига 1, 6 тур
Труа
0 : 1
16.09.2017
Монпелье
1' - 90'
32'
Франция. Лига 1, 3 тур
Монпелье
1 : 1
19.08.2017
Страсбур
1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Тулуза
1 : 0
12.08.2017
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Монпелье
1 : 0
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Кан
75' - 90'
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