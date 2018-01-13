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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Монако
Монпелье - Монако: обзор матча 13 января 2018
Монпелье
13.01.2018, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 20 тур
0 : 0
Завершен
Монако
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Монако
Желтая карточка
К. Долли
90'
+3
Желтая карточка
В. Хилтон
90'
Желтая карточка
Р. Агилар
85'
Желтая карточка
П. Мендеш
72'
61'
Желтая карточка
Жорже
Желтая карточка
Э. Скири
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
6
Эйе Скири
ОП
22
Факундо Пирис
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
13
Джованни Сио
ЦФ
Монако
1
Даниэль Субашич
ВР
6
Жорже
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
6
Фабиньо
ОП
18
Рашид Геззаль
ЦП
18
Тома Лемар
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
20
Киган Долли
ЛВ
6
Поль Ласн
ОП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
Монако
16
Диего Бенальо
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
8
Жоао Моутинью
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
3-3-1-1-1
23
Леком
2
Агилар
4
Хилтон
3
Мендеш
21
Руссийон
6
Скири
20
Мукиэле
22
Пирис
93
Иконе
13
Сио
4-2-1-2-1
1
Субашич
6
Туре
21
Жемерсон
15
Глик
6
Жорже
96
Н'Дорам
6
Фабиньо
18
Геззаль
9
Лопеш
18
Лемар
17
Кейта
Остались в запасе
Монпелье
Монако
6
Поль Ласн
ОП
20
Киган Долли
ЛВ
1
Лоран Пьонье
ВР
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
16
Диего Бенальо
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
8
Жоао Моутинью
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Остались в запасе
6
Поль Ласн
ОП
20
Киган Долли
ЛВ
1
Лоран Пьонье
ВР
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
Остались в запасе
27
Адама Дьякаби
ЛВ
16
Диего Бенальо
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
8
Жоао Моутинью
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Статистика матча Монпелье - Монако
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Стадион:
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