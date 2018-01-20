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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Тулуза
Монпелье - Тулуза: обзор матча 20 января 2018
Монпелье
20.01.2018, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 22 тур
2 : 1
Завершен
Тулуза
90+6'
Д. Сио
30'
Ж. Имбула
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Тулуза
ГОЛ! 1:1!
Д. Сио
90'
+6
80'
Желтая карточка
А. Лафон
72'
Желтая карточка
А. Делор
Желтая карточка
П. Ласн
54'
45'
Желтая карточка
И. Силла
41'
Красная карточка
М. Градель
30'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Имбула
Пас отдал
К. Жульен
17'
Желтая карточка
К. Жульен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
6
Эйе Скири
ОП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
13
Джованни Сио
ЦФ
Тулуза
40
Альбан Лафон
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
20
Стив Яго
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
6
Кристофер Жульен
ЦЗ
29
Алексис Бли
ОП
6
Ибраим Сангаре
ОП
10
Макс Градель
ЦП
7
Сомалья
ЦП
16
Жанелли Имбула
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
20
Киган Долли
ЛВ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Тулуза
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
18
Янник Каюзак
ОП
14
Янн Бодигер
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
9
Анди Делор
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
3-4-1-1
23
Леком
4
Хилтон
3
Мендеш
3
Конгре
21
Руссийон
6
Ласн
6
Скири
2
Агилар
93
Иконе
13
Сио
4-2-3-1
40
Лафон
20
Яго
6
Диоп
6
Жульен
4
Силла
29
Бли
6
Сангаре
10
Градель
7
Сомалья
16
Имбула
9
Саного
Остались в запасе
Монпелье
Тулуза
20
Норди Мукиэле
ПЗ
20
Киган Долли
ЛВ
1
Лоран Пьонье
ВР
29
Стефан Сессеньон
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
18
Янник Каюзак
ОП
14
Янн Бодигер
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
9
Анди Делор
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Остались в запасе
20
Норди Мукиэле
ПЗ
20
Киган Долли
ЛВ
1
Лоран Пьонье
ВР
29
Стефан Сессеньон
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
29
Касимир Нинга
ЦФ
Остались в запасе
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
18
Янник Каюзак
ОП
14
Янн Бодигер
ЦП
10
Джимми Дурмаз
ЦП
9
Анди Делор
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
Главный тренер
Йенс Бертель Аску
Статистика матча Монпелье - Тулуза
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Тулуза
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Тулуза
0 : 0
25.10.2026
Труа
Франция. Лига 1, 7 тур
Ле-Ман
0 : 3
16.10.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 6 тур
Монако
2 : 2
10.10.2026
Тулуза
Информация о матче
Стадион:
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