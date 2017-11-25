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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Лилль
Монпелье - Лилль: обзор матча 25 ноября 2017
Монпелье
25.11.2017, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 14 тур
3 : 0
Завершен
Лилль
4'
Д. Руссийон
26'
Д. Сио
31'
К. Нинга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Лилль
81'
Желтая карточка
Э. Ие
75'
Желтая карточка
Х. Алонсо
74'
Желтая карточка
А. Сумаоро
49'
Желтая карточка
И. Биссума
45'
+3
Желтая карточка
Н. Пепе
36'
Желтая карточка
Л. Араухо
ГОЛ! 3:0!
К. Нинга
Пас отдал
Д. Сио
31'
ГОЛ! 2:0!
Д. Сио
Пас отдал
Д. Руссийон
26'
ГОЛ! 1:0!
Д. Руссийон
Пас отдал
П. Ласн
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
20
Рубен Агилар
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
6
Эйе Скири
ОП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
29
Касимир Нинга
ЦФ
13
Джованни Сио
ЦФ
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
32
Эдгар Ие
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
29
Тиаго Майя
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
7
Луис Араухо
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
7
Исаак Мбенза
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
Лилль
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
28
Ив Биссума
ЦП
10
Фарес Бахлули
АП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
3-4-1-2
23
Леком
20
Мукиэле
3
Мендеш
4
Хилтон
21
Руссийон
6
Ласн
6
Скири
20
Агилар
29
Сессеньон
13
Сио
29
Нинга
4-1-1-2-2
16
Меньян
24
Малку
5
Сумаоро
6
Алонсо
32
Ие
10
Амаду
29
Майя
21
Эль-Гази
8
Бензия
19
Пепе
7
Араухо
Остались в запасе
Монпелье
Лилль
1
Лоран Пьонье
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
7
Исаак Мбенза
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
10
Фарес Бахлули
АП
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
28
Ив Биссума
ЦП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Остались в запасе
1
Лоран Пьонье
ВР
31
Николя Коцца
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
7
Исаак Мбенза
ЦП
22
Факундо Пирис
ЦП
19
Сулейман Камара
ЦФ
Остались в запасе
10
Фарес Бахлули
АП
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
14
Иссуфу Дайо
ЦЗ
28
Ив Биссума
ЦП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
Главный тренер
Давиде Анчелотти
Статистика матча Монпелье - Лилль
1
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Лилль
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
2 : 4
21.10.2026
Галатасарай
Информация о матче
Стадион:
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