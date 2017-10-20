Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Монпелье
Сент-Этьен - Монпелье: обзор матча 20 октября 2017
Сент-Этьен
20.10.2017, пятница, 21:45
Франция. Лига 1, 10 тур
0 : 1
Завершен
Монпелье
21'
И. Мбенза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Монпелье
90'
+1
Желтая карточка
П. Ласн
Желтая карточка
Л. Лакруа
85'
Желтая карточка
Р. Амума
74'
68'
Желтая карточка
Д. Конгре
53'
Желтая карточка
Э. Скири
21'
ГОЛ! 0:1!
И. Мбенза
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
16
Стефан Руффье
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
4
Лео Лакруа
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
17
Сайди Джанко
ПЗ
17
Венсан Пажо
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
17
Ромен Амума
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Монпелье
23
Бенжамин Леком
ВР
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
20
Рубен Агилар
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
6
Эйе Скири
ОП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
7
Исаак Мбенза
ЦП
13
Джованни Сио
ЦФ
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
10
Ассане Диуссе
ЦП
23
Эрнани
ЦП
16
Александер Содерлунд
ЦФ
Монпелье
1
Лоран Пьонье
ВР
18
Морган Поти
ЛЗ
22
Факундо Пирис
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
29
Касимир Нинга
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
4-1-1-3
16
Руффье
11
Силва
4
Лакруа
28
Теофил-Катерин
17
Джанко
17
Пажо
5
Кабелла
22
Монне-Паке
99
Диони
17
Амума
3-4-2-1
23
Леком
3
Конгре
4
Хилтон
3
Мендеш
20
Агилар
6
Ласн
6
Скири
20
Мукиэле
29
Сессеньон
7
Мбенза
13
Сио
Остались в запасе
Сент-Этьен
Монпелье
40
Жесси Мулен
ВР
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
10
Ассане Диуссе
ЦП
23
Эрнани
ЦП
16
Александер Содерлунд
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
18
Морган Поти
ЛЗ
93
Нанитамо Иконе
ПВ
1
Лоран Пьонье
ВР
22
Факундо Пирис
ЦП
29
Касимир Нинга
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Остались в запасе
40
Жесси Мулен
ВР
12
Шейх М'Бенге
ЦЗ
10
Оле Селнаэс
ОП
10
Ассане Диуссе
ЦП
23
Эрнани
ЦП
16
Александер Содерлунд
ЦФ
Остались в запасе
18
Морган Поти
ЛЗ
93
Нанитамо Иконе
ПВ
1
Лоран Пьонье
ВР
22
Факундо Пирис
ЦП
29
Касимир Нинга
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Сент-Этьен - Монпелье
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
- : -
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 8 тур
Сент-Этьен
2 : 0
10.10.2026
Родез
Монпелье
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
- : -
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 8 тур
Монпелье
2 : 0
09.10.2026
Гренобль
Информация о матче
Стадион:
Жеффруа-Гишар
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
Новости команд
Все
Сент-Этьен
Монпелье
«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
27 августа
Московский клуб арендует французского защитника транзитом через команду из ОАЭ
22 августа
1
4-кратный чемпион Франции сохранил прописку в Лиге 1
30 мая
«Ницца» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026
29 мая
«Ливерпуль» купил французского нападающего
4 сентября
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
27 августа
Московский клуб арендует французского защитника транзитом через команду из ОАЭ
22 августа
1
4-кратный чемпион Франции сохранил прописку в Лиге 1
30 мая
«Ницца» – «Сент-Этьен»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 мая 2026
29 мая
Умер экс-тренер «ПСЖ» и сборной Франции
2025.12.26 18:35
Прогноз на точный счет матча «Нант» – «Монпелье»: Лига 1, 17 мая 2025
2025.05.16 10:42
Лига 1. Хет-трик Рамуша принес «ПСЖ» выездную победу над «Монпелье» (4:1)
2025.05.10 23:54
«Монпелье» – «ПСЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2025
2025.05.10 20:50
Прогноз на точный счет матча «Монпелье» – «ПСЖ»: Лига 1, 10 мая 2025
2025.05.09 10:29
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+