Англия. Чемпионшип
Команды
Ипсвич Таун
Марселино Нуньес
Трансферы
€ 9 млн
Марселино Нуньес - трансферы
Ипсвич Таун
1 марта 2000 (25)
#32 | Полузащитник
173 см
Чили
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
29.08.25 / 30.06.29
Норвич Сити
Ипсвич Таун
8,65 млн €
02.08.22 / 29.08.25
Универсидад Католика
Норвич Сити
3,90 млн €
