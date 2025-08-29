Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 9 млн

Марселино Нуньес - трансферы

Ипсвич Таун
1 марта 2000 (25)
#32 | Полузащитник
173 см
Чили
Статистика Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
29.08.25 / 30.06.29
Норвич Сити
Ипсвич Таун
8,65 млн €
02.08.22 / 29.08.25
Универсидад Католика
Норвич Сити
3,90 млн €
Главные новости
«Бомбардир» поздравляет с Новым годом! ⛄
Вчера, 20:00
23
Аршавин выбрал главного волшебника в истории футбола
Вчера, 19:47
10
Семин назвал команды, которые будут бороться за победу в РПЛ
Вчера, 19:35
2
Орлова удивил выбор нового главного тренера «Спартака»
Вчера, 19:10
7
ВидеоАкинфеев опубликовал новогоднее видеообращение
Вчера, 18:50
4
Модрич ответил, кто лучше – Месси или Роналду
Вчера, 18:36
«Меня не позвали никуда»: Аршавин вспомнил, как отмечал Новый год один дома
Вчера, 18:07
3
Медведев дал пожелание российскому футболу в 2026 году
Вчера, 17:31
33
Паршивлюк высказался об уходе из «Динамо»
Вчера, 17:20
4
Семин назвал главное разочарование 2025 года в России
Вчера, 17:01
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 