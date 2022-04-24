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    João Paulo - статистика

    #6 | Нападающий
    Имя João Paulo
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Америка Минейро 6 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.09.2022 Был в запасе Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:0 Коринтианс (Сан-Паулу)
    22.08.2022 Был в запасе Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 1:1 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    26.06.2022 Был в запасе Фламенго (Рио-де-Жанейро) 3:0 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    20.06.2022 76' -90' Форталеза (Форталеза) 1:0 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    16.06.2022 Был в запасе Америка Минейро (Белу-Оризонти) 0:0 Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
    09.06.2022 Был в запасе Америка Минейро (Белу-Оризонти) 0:2 Сеара (Форталеза)
    15.05.2022 Был в запасе Коритиба (Коритиба) 1:0 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    07.05.2022 1' -46' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 1:2 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    30.04.2022 1' -64' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 1:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
    24.04.2022 1' -90' Сантос (Сан-Паулу) 3:0 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    17.04.2022 1' -90' Америка Минейро (Белу-Оризонти) 4:1 Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
    11.04.2022 46' -90' Аваи (Флорианополис) 1:0 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
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