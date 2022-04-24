|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Америка Минейро
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.09.2022
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|22.08.2022
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|26.06.2022
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|3:0
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|20.06.2022
|76' -90'
|Форталеза (Форталеза)
|1:0
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|16.06.2022
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|0:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|09.06.2022
|Был в запасе
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|0:2
|Сеара (Форталеза)
|15.05.2022
|Был в запасе
|Коритиба (Коритиба)
|1:0
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|07.05.2022
|1' -46'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|1:2
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|30.04.2022
|1' -64'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|24.04.2022
|1' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|3:0
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|17.04.2022
|1' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|4:1
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|11.04.2022
|46' -90'
|Аваи (Флорианополис)
|1:0
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)