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    Cal Jennings - статистика

    #26 | Нападающий
    Имя Cal Jennings
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лос-Анджелес 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.08.2022 Был в запасе Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 1:0 Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
    18.07.2022 Был в запасе Нэшвилл (Нэшвилл) 1:2 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    09.07.2022 Был в запасе Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
    03.07.2022 90' -90' Ванкувер Уайткепс (Ванкувер) 1:0 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    30.06.2022 Был в запасе Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 3:1 Даллас (Даллас)
    18.06.2022 Был в запасе Сиэтл (Сиэтл) 1:1 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    29.05.2022 Был в запасе Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 3:2 Сан-Хосе (Сан-Хосе)
    21.05.2022 Был в запасе Коламбус (Коламбус) 0:2 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    19.05.2022 Был в запасе Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 1:2 Остин (Остин)
    14.05.2022 77' -90' Колорадо (Денвер) 2:0 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
    08.05.2022 Был в запасе Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 2:2 Филадельфия Юнион (Филадельфия)
    02.05.2022 Был в запасе Лос-Анджелес (Лос-Анджелес) 2:0 Миннесота Юнайтед (Миннесота)
    25.04.2022 87' -90' Цинциннати (Цинциннати) 1:2 Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
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