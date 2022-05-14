|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лос-Анджелес
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.08.2022
|Был в запасе
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|1:0
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|18.07.2022
|Был в запасе
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|1:2
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|09.07.2022
|Был в запасе
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:2
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|03.07.2022
|90' -90'
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|1:0
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|30.06.2022
|Был в запасе
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:1
|Даллас (Даллас)
|18.06.2022
|Был в запасе
|Сиэтл (Сиэтл)
|1:1
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|29.05.2022
|Был в запасе
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:2
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|21.05.2022
|Был в запасе
|Коламбус (Коламбус)
|0:2
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|19.05.2022
|Был в запасе
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|1:2
|Остин (Остин)
|14.05.2022
|77' -90'
|Колорадо (Денвер)
|2:0
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|08.05.2022
|Был в запасе
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|2:2
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|02.05.2022
|Был в запасе
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|2:0
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|25.04.2022
|87' -90'
|Цинциннати (Цинциннати)
|1:2
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)