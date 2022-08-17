Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес - Ди Си Юнайтед
Лос-Анджелес - Ди Си Юнайтед: обзор матча 17 августа 2022
Лос-Анджелес
17.08.2022, среда, 05:30
США. МЛС, 36 тур
1 : 0
Завершен
Ди Си Юнайтед
67'
К. Опоку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лос-Анджелес - Ди Си Юнайтед
Желтая карточка
Ф. Эскобар
89'
Замена
Мбаке
️️️️
Э. Сегура
84'
Замена
Р. Холлингшид
️️️️
Х. Сифуэнтес
84'
82'
Замена
О. Камара
️️️️
Р. Моррисон
82'
Замена
Д. Пинес
️️️️
S. Guediri
82'
Замена
C. Odoi-Atsem
️️️️
Э. Нахар
Замена
Л. Блессинг
️️️️
К. Вела
73'
71'
Замена
М. Берри
️️️️
M. Rodríguez
ГОЛ! 1:0!
К. Опоку
Пас отдал
К. Аранго
67'
Замена
К. Опоку
️️️️
Б. Родригес
62'
60'
Вторая желтая
С. Бирнбаум
59'
Желтая карточка
D. Ochoa
49'
Желтая карточка
С. Бирнбаум
44'
Желтая карточка
Р. Моррисон
43'
Желтая карточка
Э. Нахар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес
71
Максим Крепо
ВР
6
Диего Паласиос
ЛЗ
24
Франко Эскобар
ЦЗ
4
Эдди Сегура
ЦЗ
3
Хесус Мурильо
ЦЗ
3
Келлин Акоста
ЦЗ
6
Илие Санчес
ОП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
7
Брайан Родригес
ПВ
17
Кристиан Аранго
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Ди Си Юнайтед
15
Стив Бирнбаум
ЦЗ
31
Энди Нахар
ПЗ
25
Jackson Hopkins
ЦП
26
Виктор Пальссон
ЦП
22
Sofiane Djeffal
ЦП
65
Martín Rodríguez
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
11
Равель Моррисон
АП
18
David Ochoa
ЦФ
93
Tony Alfaro
ЦФ
35
Sami Guediri
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Лос-Анджелес
77
Джон МакКартни
ВР
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
5
Мбаке
ЦЗ
32
Себастьян Мендес
ОП
24
Райан Холлингшид
ЦП
15
Латиф Блессинг
АП
26
Cal Jennings
ЦФ
90
Квадво Опоку
ЦФ
Ди Си Юнайтед
22
Рафаэль Ромо
ВР
3
Chris Odoi-Atsem
ЦЗ
6
Расселл Канус
ЦЗ
72
Gaoussou Samake
ЦП
21
Theodore Ku-DiPietro
ЦП
2
Донован Пинес
ЦФ
8
C. Durkin
ЦФ
27
Мигел Берри
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
3-3-1-1-2
71
Крепо
4
Сегура
3
Мурильо
3
Акоста
6
Паласиос
6
Санчес
24
Эскобар
8
Сифуэнтес
7
Родригес
10
Вела
17
Аранго
2-5-1-3
31
Нахар
15
Бирнбаум
25
22
65
11
Фонтас
26
Пальссон
11
Моррисон
35
93
18
4
Сегура
5
Мбаке
5
Мбаке
4
Сегура
8
Сифуэнтес
24
Холлингшид
24
Холлингшид
8
Сифуэнтес
10
Вела
15
Блессинг
15
Блессинг
10
Вела
7
Родригес
90
Опоку
90
Опоку
7
Родригес
31
Нахар
3
3
31
Нахар
35
2
Пинес
2
Пинес
35
65
27
Берри
27
Берри
65
11
Моррисон
9
Камара
9
Камара
11
Моррисон
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Ди Си Юнайтед
32
Себастьян Мендес
ОП
77
Джон МакКартни
ВР
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
26
Cal Jennings
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
22
Рафаэль Ромо
ВР
6
Расселл Канус
ЦЗ
72
Gaoussou Samake
ЦП
21
Theodore Ku-DiPietro
ЦП
8
C. Durkin
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Остались в запасе
32
Себастьян Мендес
ОП
77
Джон МакКартни
ВР
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
26
Cal Jennings
ЦФ
Остались в запасе
22
Рафаэль Ромо
ВР
6
Расселл Канус
ЦЗ
72
Gaoussou Samake
ЦП
21
Theodore Ku-DiPietro
ЦП
8
C. Durkin
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Главный тренер
Уэйн Руни
Статистика матча Лос-Анджелес - Ди Си Юнайтед
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
БМО Стэдиум
Новости команд
Все
Лос-Анджелес
Ди Си Юнайтед
Впервые в истории французский футболист достиг 1000 матчей за карьеру
16 ноября
3
Хын-Мин Сон стал лучшим бомбардиром в истории сборной Южной Кореи
6 октября
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
МЛС. Миранчук отметился голевым действием впервые за 7 матчей
27 июля
«Лос-Анджелес» – «Сиэтл Саундерс»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.9
24 мая
Впервые в истории французский футболист достиг 1000 матчей за карьеру
16 ноября
3
Хын-Мин Сон стал лучшим бомбардиром в истории сборной Южной Кореи
6 октября
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
МЛС. Миранчук отметился голевым действием впервые за 7 матчей
27 июля
«Лос-Анджелес» – «Сиэтл Саундерс»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.9
24 мая
МЛС. «Атланта» Миранчука сыграла вничью с «Ди Си Юнайтед», Шапи забил гол за «Канзас»
23 марта
МЛС. 899-й гол в карьере Месси принес «Интеру Майами» гостевую победу
8 марта
2
Погба ведет переговоры с клубом МЛС
2025.04.28 22:55
Месси – в символической сборной МЛС за 2024-й год
2024.12.03 23:23
Мостовой оценил перспективы Миранчука в случае продолжения карьеры в МЛС
2024.07.04 13:13
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+