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    Christian Norton - статистика

    #44 | Нападающий
    Имя Christian Norton
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сток Сити 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.05.2021 90' -90' Борнмут (Борнмут) 0:2 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    01.05.2021 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:2 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    24.04.2021 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:1 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    17.04.2021 1' -74' Сток Сити (Сток-он-Трент) 0:0 Престон (Престон)
    10.04.2021 Был в запасе Бирмингем Сити (Бирмингем) 2:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    05.04.2021 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:2 Миллуолл (Лондон)
    02.04.2021 90' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 0:2 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    20.03.2021 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:0 Дерби Каунти (Дерби)
    16.03.2021 84' -90' Кардифф (Кардифф) 0:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    13.03.2021 Был в запасе Мидлсбро (Миддлсбро) 3:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    03.03.2021 Был в запасе Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:2 Суонси (Суонси)
    24.02.2021 Был в запасе Барнсли (Барнсли) 2:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
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