|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сток Сити
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.05.2021
|90' -90'
|Борнмут (Борнмут)
|0:2
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|01.05.2021
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:2
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|24.04.2021
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:1
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|17.04.2021
|1' -74'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|0:0
|Престон (Престон)
|10.04.2021
|Был в запасе
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|2:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|05.04.2021
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:2
|Миллуолл (Лондон)
|02.04.2021
|90' -90'
|Бристоль Сити (Бристоль)
|0:2
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|20.03.2021
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:0
|Дерби Каунти (Дерби)
|16.03.2021
|84' -90'
|Кардифф (Кардифф)
|0:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|13.03.2021
|Был в запасе
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|3:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|03.03.2021
|Был в запасе
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:2
|Суонси (Суонси)
|24.02.2021
|Был в запасе
|Барнсли (Барнсли)
|2:0
|Сток Сити (Сток-он-Трент)