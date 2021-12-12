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Вальтер Бваля
Статистика
Вальтер Бваля - статистика
Завершил карьеру
5 мая 1995 (31), Лубумбаши
#26 | Нападающий
180 см
ДР Конго
Статистика
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Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Йени Малатьяспор
8
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 16 тур
Йени Малатьяспор
2 : 6
12.12.2021
Аланьяспор
84' - 90'
Турция. Суперлига, 15 тур
Коньяспор
0 : 0
06.12.2021
Йени Малатьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 14 тур
Йени Малатьяспор
0 : 0
28.11.2021
Галатасарай
Был в запасе
Турция. Суперлига, 12 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
06.11.2021
Истанбул Башакшехир
83' - 90'
Турция. Суперлига, 11 тур
Касымпаша
2 : 0
30.10.2021
Йени Малатьяспор
82' - 90'
Турция. Суперлига, 10 тур
Йени Малатьяспор
2 : 1
22.10.2021
Алтай
86' - 90'
Турция. Суперлига, 9 тур
Адана Демирспор
0 : 2
16.10.2021
Йени Малатьяспор
79' - 90'
Турция. Суперлига, 8 тур
Йени Малатьяспор
0 : 2
03.10.2021
Хатайспор
46' - 90'
Турция. Суперлига, 7 тур
Антальяспор
1 : 0
25.09.2021
Йени Малатьяспор
73' - 90'
Турция. Суперлига, 6 тур
Йени Малатьяспор
0 : 1
21.09.2021
Сивасспор
69' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Йени Малатьяспор
3 : 4
17.09.2021
Карагюмрюк
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