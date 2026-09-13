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Украинская Премьер-лига 2026/2027
Команды
Левый берег
Ernest Astakhov
Статистика
Ernest Astakhov - статистика
Левый берег
#27 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Полесье
1 : 0
13.09.2026
Левый берег
Был в запасе
Статистика по турнирам
Украина. Премьер-лига 2024/2025
Белоруссия. Высшая лига 2021
Лига конференций 2021/2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Левый берег
15
0
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Кривбасс
4 : 0
07.05.2025
Левый берег
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Левый берег
2 : 3
02.05.2025
Карпаты
70' - 81'
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Заря
2 : 1
25.04.2025
Левый берег
1' - 90'
53'
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Левый берег
1 : 1
19.04.2025
Полесье
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Левый берег
0 : 2
13.04.2025
Колос
46' - 90'
55'
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Динамо К
2 : 0
06.04.2025
Левый берег
85' - 90'
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Левый берег
0 : 1
29.03.2025
Александрия
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Левый берег
2 : 0
07.03.2025
Верес
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Шахтер
1 : 0
24.02.2025
Левый берег
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Ворскла
0 : 1
13.12.2024
Левый берег
1' - 90'
62'
23'
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Левый берег
3 : 1
07.12.2024
ЛНЗ
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Левый берег
1 : 1
30.11.2024
Оболонь
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Рух
1 : 0
24.11.2024
Левый берег
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Левый берег
0 : 0
08.11.2024
Ингулец
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Карпаты
3 : 0
02.11.2024
Левый берег
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
0 : 0
19.10.2024
Левый берег
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Колос
0 : 0
05.10.2024
Левый берег
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
0 : 3
29.09.2024
Динамо К
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Александрия
2 : 0
21.09.2024
Левый берег
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Левый берег
0 : 1
15.09.2024
Кривбасс
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Верес
1 : 3
01.09.2024
Левый берег
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Левый берег
1 : 0
26.08.2024
Черноморец
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Левый берег
0 : 1
18.08.2024
Шахтер
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Левый берег
0 : 3
09.08.2024
Ворскла
62' - 90'
Украина. Премьер-лига, 1 тур
ЛНЗ
1 : 0
04.08.2024
Левый берег
73' - 90'
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