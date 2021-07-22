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    Ernest Astakhov - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Ernest Astakhov
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торпедо-БелАЗ 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.07.2021 79' -89' Торпедо-БелАЗ (Жодино) 0:5 Копенгаген (Копенгаген)
    22.07.2021 1' -46' Копенгаген (Копенгаген) 4:1 Торпедо-БелАЗ (Жодино)
    30'
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