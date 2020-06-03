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Мубарак Буссуфа
Новости
Мубарак Буссуфа - новости
Завершил карьеру
15 августа 1984 (42), Амстердам
#11 | Полузащитник
167 см | 61 кг
Марокко | Нидерланды
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Публикации
Экс-президент «Локомотива» Наумов: «Столько ошибок, сколько сделала Смородская, не совершил ни один руководитель «Локомотива»
2020.06.03 08:23
11
Экс-начальник «Локомотива»: «При Кучуке как-то проводили разминку в парке. Буссуфе пришлось оббегать собачьи фекалии»
2018.04.26 18:39
8
Буссуфа: «Если не нацеливаться на выход в плей-офф, лучше вообще не ездить на ЧМ»
2018.03.12 11:39
1
Буссуфа: «Смородская принимала решения на эмоциях»
2017.12.18 08:56
3
Буссуфа: «В «Локомотиве» было не хуже, чем в «Анжи»
2017.12.18 06:17
1
Буссуфа: «Локомотив» заслуженно лидирует в РФПЛ»
2017.12.17 11:18
2
Лассана Диарра продолжит карьеру в ОАЭ
2017.04.22 10:55
1
Буссуфа отправился в ОАЭ
2016.07.28 07:30
Буссуфа ведет переговоры с одним из топ-клубов Голландии
2016.05.28 13:38
3
Пименов: «Можно поздравить «Локомотив» с завершением скандалов вокруг Буссуфа»
2016.02.14 09:26
Нигматуллин: «Буссуфа и Диарра устроили в «Локомотиве» переворот, который до сих пор дает о себе знать»
2016.02.07 10:25
2
Смородская: «В свое время за 12 миллионов мне настоятельно предлагали приобрести Милевского»
2016.02.06 16:41
1
Фото
Буссуфа стал игроком «Гента»
2016.02.02 06:03
5
Спортивный директор «Локомотива»: «Надеемся, получится трудоустроить Буссуфа в другой клуб»
2016.01.28 14:51
3
Трансфер Буссуфа в ПАОК сорвался из-за высоких требований футболиста
2016.01.23 12:45
2
Буссуфа может продолжить карьеру в «Остенде»
2016.01.18 23:09
«Локомотив» не ведет переговоры по поводу перехода Буссуфа в «Аль-Иттихад»
2016.01.16 16:35
1
Буссуфа может перейти в клуб из Саудовской Аравии
2016.01.09 14:30
1
Клюев: «Буссуфа служит примером для дублеров «Локомотива»
2015.11.11 15:14
5
Смородская: «Хотим продать зимой Буссуфа»
2015.10.09 16:42
Буссуфа тренируется с молодежным составом «Локомотива»
2015.09.29 17:48
1
Дюрица тренируется в общей группе
2015.09.24 12:15
В январе Буссуфа переедет в ОАЭ
2015.09.13 22:29
2
Буссуфа: «В России я чувствую себя одиноко»
2015.09.12 08:20
Буссуфа может стать игроком «Аль-Иттихада»
2015.09.02 17:45
2
Буссуфа не попал в заявку «Локомотива» на Лигу Европы
2015.09.02 01:29
2
Президент «Андерлехта»: «Буссуфа думает только о деньгах»
2015.09.01 12:09
6
Трансфер Буссуфа в «Андерлехт» под угрозой срыва
2015.08.30 09:07
2
«Локомотив» подтвердил факт переговоров по трансферу Буссуфы
2015.08.28 18:24
1
Буссуфа станет самым высокооплачиваемым игроком чемпионата Бельгии
2015.08.28 11:54
3
1
2
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Месси выложил пост после завоевания 49-го трофея
12:18
«Ситуация странная»: глава РПЛ высказался о позднем выходе Мостового против «Зенита»
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