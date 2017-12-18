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    Буссуфа: «В «Локомотиве» было не хуже, чем в «Анжи»

    Полузащитник «Аль-Джазиры» Мубарак Буссуфа вспомнил момент своей карьеры, когда он играл в чемпионате России – в составе «Анжи» и «Локомотива».

    – С какими чувствами вспоминаете годы выступлений в России?

    – Только с приятными. Благодарен этой стране за все. Мне там нравилось. Играл в двух отличных командах.

    – С бывшими партнерами на связи?

    – По большому счету нет. Но я очень внимательно слежу за их результатами!

    – «Анжи» вы застали в период максимального расцвета. Это было похожу на сказку?

    – А в «Локомотиве» разве хуже? Я выиграл с «Локо» Кубок России! Классное было время.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.12.2017 06:17
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    Комментарии (2)
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    Ник_ЦСКА
    1513595016
    В России конечно лучше по сравнению с песками, под 50С футбол гонять.
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    ologreds
    1694991712
    numo529523
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