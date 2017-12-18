Буссуфа: «В «Локомотиве» было не хуже, чем в «Анжи»

Полузащитник «Аль-Джазиры» Мубарак Буссуфа вспомнил момент своей карьеры, когда он играл в чемпионате России – в составе «Анжи» и «Локомотива».

– С какими чувствами вспоминаете годы выступлений в России?

– Только с приятными. Благодарен этой стране за все. Мне там нравилось. Играл в двух отличных командах.

– С бывшими партнерами на связи?

– По большому счету нет. Но я очень внимательно слежу за их результатами!

– «Анжи» вы застали в период максимального расцвета. Это было похожу на сказку?

– А в «Локомотиве» разве хуже? Я выиграл с «Локо» Кубок России! Классное было время.