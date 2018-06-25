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Мубарак Буссуфа
Статистика
Мубарак Буссуфа - статистика
Завершил карьеру
15 августа 1984 (42), Амстердам
#11 | Полузащитник
167 см | 61 кг
Марокко | Нидерланды
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Статистика по турнирам
Чемпионат мира 2018
Кубок африканских наций 2017
Россия. Премьер-лига 2015/2016
Россия. Кубок 2014/2015
Россия. Премьер-лига 2014/2015
Товарищеские матчи 2014
Товарищеские матчи. Сборные 2014
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Товарищеские матчи 2012
Россия. Кубок 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Лига Европы 2010/2011
Лига Европы 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Кубок УЕФА 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Марокко
3
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Чемпионат мира, 3 тур
Испания
2 : 2
25.06.2018
Марокко
1' - 90'
31'
Чемпионат мира, 2 тур
Португалия
1 : 0
20.06.2018
Марокко
1' - 90'
Чемпионат мира, 1 тур
Марокко
0 : 1
15.06.2018
Иран
1' - 90'
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