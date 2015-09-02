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    Буссуфа не попал в заявку «Локомотива» на Лигу Европы

    Московский «Локомотив» опубликовал заявку на Лигу Европы, и в списке футболистов отсутствует полузащитник Мубарак Буссуфа.

    Вратари: Гильерме, Коченков, Абаев.

    Защитники: Пейчинович, Чорлука, Логашов, Михалик, Дюрица, Денисов, Шишкин, Янбаев.

    Полузащитники: Касаев, Фернандеш, Шешуков, Григорьев, Коломейцев, Самедов, Тарасов, Ндинга.

    Нападающие: Майкон, Ниассе, Шкулетич.

    Также в заявке находятся шесть футболистов младше 21 года.

    Защитники: Макаров.

    Полузащитники: Баринов, Антон Миранчук, Алексей Миранчук.

    Нападающие: Кипиани, Жемалетдинов.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    02.09.2015 01:29
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    Комментарии (3)
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    VIPded
    1441171481
    Насильно мил не будешь...(с)
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    Raider26
    1441195374
    Ну чтож, удачи всем!
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    ologreds
    1694997262
    numo441031
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