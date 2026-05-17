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Дания. Суперлига
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Фредерисия
Вальдемар Бирксе-Торсен
Статистика
€ 600 тыс
Вальдемар Бирксе-Торсен - статистика
Фредерисия
17 марта 2001 (25)
#90 | Вратарь
Дания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2025/2026
Норвегия. Элитсериен 2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фредерисия
11
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 32 тур
Фредерисия
4 : 1
17.05.2026
Силькеборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 31 тур
Вайле
2 : 0
10.05.2026
Фредерисия
1' - 90'
Дания. Суперлига, 30 тур
Фредерисия
3 : 3
03.05.2026
Копенгаген
1' - 90'
Дания. Суперлига, 29 тур
Фредерисия
0 : 2
26.04.2026
Оденсе
1' - 90'
Дания. Суперлига, 28 тур
Рандерс
2 : 2
23.04.2026
Фредерисия
1' - 90'
Дания. Суперлига, 27 тур
Силькеборг
2 : 2
19.04.2026
Фредерисия
1' - 90'
Дания. Суперлига, 26 тур
Фредерисия
2 : 2
13.04.2026
Вайле
1' - 90'
Дания. Суперлига, 25 тур
Оденсе
1 : 0
06.04.2026
Фредерисия
1' - 90'
Дания. Суперлига, 21 тур
Рандерс
1 : 2
22.02.2026
Фредерисия
1' - 90'
Дания. Суперлига, 20 тур
Фредерисия
1 : 1
15.02.2026
Орхус
1' - 90'
Дания. Суперлига, 19 тур
Вайле
2 : 3
09.02.2026
Фредерисия
1' - 90'
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