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Команды
Акрон
Родригу Эсковаль
Новости
€ 800 тыс
Родригу Эсковаль - новости
Акрон
8 мая 1997 (29), Лиссабон
#26 | Защитник
188 см
Португалия
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Фото
Символическая сборная 27-го тура РПЛ по версии Радимова
28 апреля
4
Игрок «Акрона» знаком со звездой «Манчестер Сити»: «Звал меня в АПЛ, но я предпочел РПЛ»
2025.12.06 11:58
2
Игрок «Акрона»: «Наше чемпионство в ближайшие 5-10 лет – это реально»
2025.12.06 09:56
2
Дзюбу назвали главной звездой РПЛ
2025.12.05 21:51
6
Эсковаль выделил общее у Дзюбы и Роналду
2025.09.06 14:33
Эсковаль выделил сходство Дзюбы и Роналду
2025.06.24 18:53
Видео
Определен лучший гол РПЛ в апреле – его забил защитник
2025.05.10 08:49
1
Видео
Реакция Генича на шедевральный гол Эсковаля из «Акрона»
2025.04.27 23:45
Дзюба совершил благородный поступок после матча с «Химками»
2025.04.27 22:10
3
Видео
Футболист «Акрона» посвятил гол-шедевр погибшему отцу
2025.04.27 19:15
РПЛ. Гол Дзюбы и шедевр Эсковаля помогли «Акрону» сыграть вничью с «Химками» (2:2)
2025.04.27 18:24
2
Видео
Защитник «Акрона» забил гол-шедевр
2025.04.27 18:10
7
Только 5 полевых игроков провели все матчи 1-го круга РПЛ без замен
2024.11.14 10:35
Видео
Центральный защитник «Акрона» забил «Крыльям» после сольного прохода
2024.11.03 13:30
Опубликована сборная 13-го тура РПЛ по версии WhoScored
2024.10.29 11:14
10
Эсковаль из «Акрона» рассказал, какую информацию о России сообщил бы Роналду
2024.09.25 08:46
Эсковаль из «Акрона» раскрыл кумира среди российских игроков
2024.09.24 16:26
Видео
Португалец из «Акрона» прокатился на «Жигулях», с трудом их заведя
2024.09.10 17:42
Главные новости
Шатов назвал команду, которая станет чемпионом РПЛ с запасом в три тура
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Карпин прокомментировал уход игр сборной России с «Матч ТВ» на Первый канал
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Выбран капитан сборной России на матч с Ираном
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Карпин рассказал о кадровых проблемах сборной России перед матчем с Ираном
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