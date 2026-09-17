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РПЛ 2026/2027
Команды
Акрон
Родригу Эсковаль
Статистика
€ 800 тыс
Родригу Эсковаль - статистика
Акрон
8 мая 1997 (29), Лиссабон
#26 | Защитник
188 см
Португалия
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Акрон
2 : 0
17.09.2026
Ахмат
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Краснодар
1 : 1
13.09.2026
Акрон
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Оренбург
2 : 2
06.09.2026
Акрон
1' - 90'
Россия. Кубок, 3 тур
Акрон
0 : 0
01.09.2026
Локомотив
Был в запасе
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Команда
И
Г
П
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К
Акрон
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 3 тур
Акрон
0 : 0
01.09.2026
Локомотив
Был в запасе
Россия. Кубок, 2 тур
ЦСКА
0 : 1
18.08.2026
Акрон
24' - 90'
Россия. Кубок, 1 тур
Акрон
0 : 4
04.08.2026
Ростов
1' - 46'
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