Дзюба совершил благородный поступок после матча с «Химками»

Нападающего «Акрона» Артема Дзюбу признали лучшим в матче 26-го тура РПЛ против «Химок» (2:2).

Однако игрок передал приз партнеру Родригу Эсковалю.

Родригу посвятил гол погибшему зимой отцу.

Игрок в «Акроне» с лета.

Это его 2-й гол за тольяттинцев.

«Спасибо большое, что выбрали меня лучшим игроком, но я хочу передать приз Эсковалю. Он забил потрясающий гол, но самое главное, что у него зимой не стало папы. Для него сегодня был очень важный момент, он посвятил гол отцу», – сказал Дзюба.