РПЛ. Гол Дзюбы и шедевр Эсковаля помогли «Акрону» сыграть вничью с «Химками» (2:2)

В матче 26-го тура РПЛ «Химки» дома сыграли вничью с «Акроном» со счетом 2:2.

Счет во встрече на 12-й минуте открыл форвард гостей Артем Дзюба. Хозяева отметились двумя голами в середине первого тайма. На 25-й минуте мяч в свои ворота забил полузащитник «Акрона» Константин Савичев, а на 29-й пенальти реализовал хавбек «Химок» Лукас Вера. Гости отыгрались на 67-й минуте. Гол-шедевр ударом в падении через себя забил Родригу Эсковаль.

«Химки» прервали серию из трех поражений подряд. Команда занимает 12-е место с 24 очками после 26 туров. «Акрон» идет 10-м с 29 баллами.

Россия. РПЛ. 26-й тур

Химки – Акрон (Тольятти) – 2:2 (2:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Дзюба, 12; 1:1 – Савичев, 25 (автогол); 2:1 – Вера, 29 (с пенальти); 2:2 – Эсковаль, 67.

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