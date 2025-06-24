Эсковаль выделил сходство Дзюбы и Роналду

Защитник «Акрона» Родригу Эсковаль оценил фигуру форварда команды Артема Дзюбы.
– «Акрон» ассоциируется у многих с Дзюбой. Что скажете о нем?
– Он очень простой человек. Любит шутить. У нас с ним хорошие отношения. С его приходом «Акрон» преобразился. У команды и у него взаимовыгодные отношения. В Португалии таких, как он, нет. Он высокий, но хорошо владеет телом. Хорошо играет внизу. Он техничный. Криштиану Роналду тоже забивает много, но они с Дзюбой разные стилистически. Думаю, что и Роналду бы адаптировался к РПЛ.
В чемпионате России все профессионально. Все, что я увидел в России в первый год, меня приятно удивило. Все грамотно организовано и построено.
- 1 июня 36-летний Дзюба продлил контракт с «Акроном». Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26.
- Ранее форвард заявил, что может стать тренером или актeром после завершения карьеры футболиста.
- Дзюба – лучший бомбардир в истории российского футбола.
Источник: «Матч ТВ»