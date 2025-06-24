Эсковаль выделил сходство Дзюбы и Роналду

Защитник «Акрона» Родригу Эсковаль оценил фигуру форварда команды Артема Дзюбы.

– «Акрон» ассоциируется у многих с Дзюбой. Что скажете о нем?

– Он очень простой человек. Любит шутить. У нас с ним хорошие отношения. С его приходом «Акрон» преобразился. У команды и у него взаимовыгодные отношения. В Португалии таких, как он, нет. Он высокий, но хорошо владеет телом. Хорошо играет внизу. Он техничный. Криштиану Роналду тоже забивает много, но они с Дзюбой разные стилистически. Думаю, что и Роналду бы адаптировался к РПЛ.

В чемпионате России все профессионально. Все, что я увидел в России в первый год, меня приятно удивило. Все грамотно организовано и построено.