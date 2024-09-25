Эсковаль из «Акрона» рассказал, какую информацию о России сообщил бы Роналду

Защитник «Акрона» Родригу Эсковаль предположил, какую информацию о России сообщил бы своему соотечественнику Криштиану Роналду.

– Если бы Криштиану получил предложение из России и искал совета, что бы вы ему сказали? Посоветовали бы поехать в Россию? И как бы разрекламировали российский футбол и жизнь в стране?

– Я бы сказал, что здесь крутые стадионы. Очень хорошие традиции и уровень футбола. Еще бы отметил, что люди в России очень любят футбол.