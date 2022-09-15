Хишам Будауи - статистика
#28 | Полузащитник
|Имя
|Хишам
|Фамилия
|Будауи
|Команда
|Ницца
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 сентября 1999 (23 года)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 5,00
млн
|Имя
|Хишам
|Фамилия
|Будауи
|Команда
|Ницца
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 сентября 1999 (23 года)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.02.2023
|1' - 90'
|Ницца
|0:0
|Реймс
|Франция. Лига 1, 24 тур
|10.02.2023
|1' - 66'
|Ницца
|3:0
|Аяччо
|Франция. Лига 1, 23 тур
|57'
|05.02.2023
|66' - 90'
|Марсель
|1:3
|Ницца
|Франция. Лига 1, 22 тур
|01.02.2023
|1' - 21'
|Ланс
|0:1
|Ницца
|Франция. Лига 1, 21 тур
|29.01.2023
|1' - 78'
|Ницца
|1:0
|Лилль
|Франция. Лига 1, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ницца
|5
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -90'
|Кельн (Кельн)
|2:2
|Ницца (Ницца)
|27.10.2022
|1' -90'
|Ницца (Ницца)
|2:1
|Партизан (Белград)
|13.10.2022
|Был в запасе
|Ницца (Ницца)
|1:2
|Словацко (Угерске-Градиште)
|06.10.2022
|1' -90'
|Словацко (Угерске-Градиште)
|0:1
|Ницца (Ницца)
|15.09.2022
|1' -90'
|Партизан (Белград)
|1:1
|Ницца (Ницца)
|79'
|08.09.2022
|1' -72'
|Ницца (Ницца)
|1:1
|Кельн (Кельн)
|39'