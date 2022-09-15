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    Хишам Будауи - статистика

    #28 | Полузащитник
    Имя Хишам
    Фамилия Будауи
    Команда Ницца
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 23 сентября 1999 (23 года)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 5,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    18.02.2023 1' - 90' Ницца 0:0 Реймс Франция. Лига 1, 24 тур
    10.02.2023 1' - 66' Ницца 3:0 Аяччо Франция. Лига 1, 23 тур
    57'
    05.02.2023 66' - 90' Марсель 1:3 Ницца Франция. Лига 1, 22 тур
    01.02.2023 1' - 21' Ланс 0:1 Ницца Франция. Лига 1, 21 тур
    29.01.2023 1' - 78' Ницца 1:0 Лилль Франция. Лига 1, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ницца 5 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2022 1' -90' Кельн (Кельн) 2:2 Ницца (Ницца)
    27.10.2022 1' -90' Ницца (Ницца) 2:1 Партизан (Белград)
    13.10.2022 Был в запасе Ницца (Ницца) 1:2 Словацко (Угерске-Градиште)
    06.10.2022 1' -90' Словацко (Угерске-Градиште) 0:1 Ницца (Ницца)
    15.09.2022 1' -90' Партизан (Белград) 1:1 Ницца (Ницца)
    79'
    08.09.2022 1' -72' Ницца (Ницца) 1:1 Кельн (Кельн)
    39'
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