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Лига 1 2025/2026
Команды
Ницца
Хишам Будауи
Статистика
€ 12 млн
Хишам Будауи - статистика
Ницца
23 сентября 1999 (27)
#6 | Полузащитник
175 см
Алжир
Статистика
Новости
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 1, 5 тур
Ницца
2 : 1
20.09.2026
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Осер
1 : 0
12.09.2026
Ницца
86' - 90'
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Франция. Лига 1 2026/2027
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Лига Европы 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Команда
И
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П
Ж
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Алжир
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи. Сборные,
Алжир
0 : 0
31.03.2026
Уругвай
1' - 64'
Товарищеские матчи. Сборные,
Алжир
7 : 0
27.03.2026
Гватемала
Был в запасе
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