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    Марко Дуганджич - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Марко
    Фамилия Дуганджич
    Состав Без клуба
    Родной город Осиек
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 7 апреля 1994 (28 лет)
    Рост 190
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЧФР Клуж 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.07.2022 87' -123' ЧФР Клуж (Бухарест) 2:3
    (3:4)п    		 Пюник (Ереван)
    05.07.2022 90' -90' Пюник (Ереван) 0:0 ЧФР Клуж (Бухарест)
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