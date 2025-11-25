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Болгария. Первая лига
Команды
Левски
Марко Дуганджич
Статистика
€ 700 тыс
Марко Дуганджич - статистика
Левски
7 апреля 1994 (32), Осиек
#45 | Нападающий
190 см
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Сеул
4
1
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Шанхай Порт
1 : 3
25.11.2025
Сеул
1' - 67'
48'
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Сеул
0 : 0
04.11.2025
Чэнду Жунчэн
Был в запасе
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Шанхай Шэньхуа
2 : 0
22.10.2025
Сеул
1' - 75'
Лига чемпионов АФК Элит, 2 тур
Сеул
3 : 0
30.09.2025
Бурирам Юнайтед
46' - 90'
Лига чемпионов АФК Элит, 1 тур
Матида Зельвия
1 : 1
16.09.2025
Сеул
1' - 73'
59'
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