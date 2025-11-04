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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Сеул - Чэнду Жунчэн
Сеул - Чэнду Жунчэн: обзор матча 04 ноября 2025
Сеул
04.11.2025, вторник, 13:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Восток, 4 тур
0 : 0
Завершен
Чэнду Жунчэн
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сеул - Чэнду Жунчэн
Завершен
90'
+3'
89'
Замена
Шихао Вей
️️️️➡️️
Liao Rongxiang
85'
Желтая карточка
P. Delgado
Замена
Lucas Rodrigues
️️️️➡️️
Андерсон Оливейра
80'
Желтая карточка
Ким Чжин-Су
70'
Замена
Cho Young Wook
️️️️➡️️
Сон-Хун Чхон
66'
Замена
Мун Сон Мин
️️️️➡️️
Seung-mo Lee
66'
46'
Замена
Liao Rongxiang
️️️️➡️️
Hetao Hu
Замена
Jae-mun Ryu
️️️️➡️️
Hwang Do-yoon
46'
45'
+2'
25'
Замена
P. Delgado
️️️️➡️️
Rômulo
24'
Травма
Rômulo
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сеул
31
Hyeon-mu Kang
ВР
16
Jun Choi
ЦЗ
40
Seong-hun Park
ЦЗ
5
Язан Аль-Араб
ЦЗ
22
Ким Чжин-Су
ЦЗ
8
Seung-mo Lee
ЦП
41
Hwang Do-yoon
ЦП
10
Андерсон Оливейра
АП
77
Джесси Лингард
(К)
ЛВ
19
Сон-Хун Чхон
ЦФ
7
Jung Seung-Won
ЦФ
Главный тренер
Джи-Дон Ким
Чэнду Жунчэн
1
Jian Tao
ВР
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
19
Yanfeng Dong
ЦЗ
22
Li Yang
ЦЗ
2
Hetao Hu
ЦЗ
39
Chao Gan
ЦП
13
Yahav Gurfinkel
ЦП
8
Tim Chow
(К)
ЦП
16
Ming Yang Yang
ЦП
9
Felipe Silva
ЦФ
10
Rômulo
ЦФ
Главный тренер
Чжон-Вон Сео
Сеул
1
Im Joon-Seob
ВР
21
Cheol-won Choi
ВР
20
Han-do Lee
ЦЗ
33
Bae Hyun-seo
ЦЗ
25
Tae-uk Jeong
ЦЗ
66
Su-il Park
ЦЗ
29
Jae-mun Ryu
ЦП
88
Jang Han-gyeol Park
ЦП
27
Мун Сон Мин
ЛВ
45
Марко Дуганджич
ЦФ
18
Cho Young Wook
ЦФ
20
Lucas Rodrigues
ЦФ
Чэнду Жунчэн
15
Weifeng Ran
ВР
18
Pengfei Han
ЦЗ
17
Dongsheng Wang
ЦЗ
26
Mincheng Yuan
ЦЗ
20
P. Delgado
ЦП
58
Liao Rongxiang
ЦП
3
Xin Tang
ЦП
25
Mirahmetjan Muzepper
ЦП
8
Dinghao Yan
ЦП
7
Шихао Вей
ЛВ
24
Chuang Tang
ЦФ
4-2-2-2
31
16
5
Аль-Араб
22
Ким Чжин-Су
40
8
41
77
Лингард
10
Оливейра
7
19
Чхон
4-4-2
1
19
22
2
5
Летшерт
13
8
16
39
10
9
41
29
29
41
8
27
Сон Мин
27
Сон Мин
8
19
Чхон
18
18
19
Чхон
10
Оливейра
20
20
10
Оливейра
10
20
20
10
2
58
58
2
7
Вей
7
Вей
Остались в запасе
Сеул
Чэнду Жунчэн
1
Im Joon-Seob
ВР
21
Cheol-won Choi
ВР
20
Han-do Lee
ЦЗ
33
Bae Hyun-seo
ЦЗ
25
Tae-uk Jeong
ЦЗ
66
Su-il Park
ЦЗ
88
Jang Han-gyeol Park
ЦП
45
Марко Дуганджич
ЦФ
Главный тренер
Джи-Дон Ким
15
Weifeng Ran
ВР
18
Pengfei Han
ЦЗ
17
Dongsheng Wang
ЦЗ
26
Mincheng Yuan
ЦЗ
3
Xin Tang
ЦП
25
Mirahmetjan Muzepper
ЦП
8
Dinghao Yan
ЦП
24
Chuang Tang
ЦФ
Главный тренер
Чжон-Вон Сео
Остались в запасе
1
Im Joon-Seob
ВР
21
Cheol-won Choi
ВР
20
Han-do Lee
ЦЗ
33
Bae Hyun-seo
ЦЗ
25
Tae-uk Jeong
ЦЗ
66
Su-il Park
ЦЗ
88
Jang Han-gyeol Park
ЦП
45
Марко Дуганджич
ЦФ
Остались в запасе
15
Weifeng Ran
ВР
18
Pengfei Han
ЦЗ
17
Dongsheng Wang
ЦЗ
26
Mincheng Yuan
ЦЗ
3
Xin Tang
ЦП
25
Mirahmetjan Muzepper
ЦП
8
Dinghao Yan
ЦП
24
Chuang Tang
ЦФ
Главный тренер
Джи-Дон Ким
Главный тренер
Чжон-Вон Сео
Статистика матча Сеул - Чэнду Жунчэн
1
1
Всего ударов по воротам
6
6
Удары в створ
2
0
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
7
5
Офсайды
1
1
Количество передач
707
405
Сейвы
0
2
Точность передач %
85
77
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
5
2
Удары из-за пределов штрафной
1
4
Информация о матче
Главный судья:
Назми Насаруддин
(Пенанг)
Стадион:
Seoul World Cup Stadium, Seoul
Посещаемость:
6279
Новости команд
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Сеул
Чэнду Жунчэн
«Шэньхуа» Слуцкого одержал первую победу за 2 месяца
21 июня
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1 июня
4
«Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 5 матчей, клуб Сорокина проиграл
20 мая
3
Российский игрок забил 3-й гол в китайской Суперлиге, его клуб лидирует с отрывом в 11 очков
12 мая
2
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл, дважды пропустив после 90-й минуты
1 мая
6
«Сеул» – «Виссел Кобе»: прогноз и ставки на матч 4 марта 2026 с коэффициентом 2.9
3 марта
«Виссел Кобе» – «Сеул»: прогноз и ставки на матч 10 февраля 2026 с коэффициентом 1.80
9 февраля
Российский игрок из Лиги чемпионов может перейти в клуб из Южной Кореи
1 февраля
Российский игрок из Лиги чемпионов может перейти в клуб из Китая или Южной Кореи
16 января
«Шанхай» Слуцкого одержал первую победу в азиатской Лиге чемпионов
2025.10.22 17:14
«Шэньхуа» Слуцкого одержал первую победу за 2 месяца
21 июня
Клуб Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 7 матчей
1 июня
4
«Шэньхуа» Слуцкого продлил безвыигрышную серию до 5 матчей, клуб Сорокина проиграл
20 мая
3
Российский игрок забил 3-й гол в китайской Суперлиге, его клуб лидирует с отрывом в 11 очков
12 мая
2
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл, дважды пропустив после 90-й минуты
1 мая
6
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Сеул
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 16 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
2 : 3
27.06.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 15 тур
Чэнду Жунчэн
1 : 0
30.05.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 14 тур
Далянь Йингбо
2 : 0
23.05.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 13 тур
Чэнду Жунчэн
0 : 1
19.05.2026
Шанхай Порт
Южная Корея. Кей-лига, 15 тур
Тэджон
1 : 2
16.05.2026
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 15 тур
Тэджон
1 : 2
16.05.2026
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 14 тур
Кванджу
0 : 1
12.05.2026
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 13 тур
Чеджу
2 : 1
09.05.2026
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 12 тур
Сеул
0 : 0
05.05.2026
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 11 тур
Сеул
2 : 3
02.05.2026
Кимчхон Сангму
Китай. Суперлига, 16 тур
Шэньчжэнь Пенг Сити
2 : 3
27.06.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 15 тур
Чэнду Жунчэн
1 : 0
30.05.2026
Шаньдун Тайшань
Китай. Суперлига, 14 тур
Далянь Йингбо
2 : 0
23.05.2026
Чэнду Жунчэн
Китай. Суперлига, 13 тур
Чэнду Жунчэн
0 : 1
19.05.2026
Шанхай Порт
Китай. Суперлига, 12 тур
Тяньцзинь Цзиньмэнь
1 : 2
15.05.2026
Чэнду Жунчэн
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