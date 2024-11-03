Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Андрей Широков - статистика

Завершил карьеру
9 июля 2000 (26)
#89 | Вратарь
187 см | 77 кг
Россия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Енисей-М
11
-1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Тверь
1 : 0
03.11.2024
Енисей-М
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Динамо СПб
3 : 2
19.10.2024
Енисей-М
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Енисей-М
1 : 2
13.10.2024
Чертаново
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Енисей-М
1 : 3
29.09.2024
Динамо-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 21 тур
Енисей-М
2 : 2
01.09.2024
Зенит-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 19 тур
Енисей-М
1 : 6
18.08.2024
Родина-М
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 18 тур
Луки-Энергия
2 : 0
10.08.2024
Енисей-М
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 17 тур
Енисей-М
0 : 0
04.08.2024
Балтика-2
1' - 90'
90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 15 тур
Торпедо Вл
6 : 0
07.07.2024
Енисей-М
1' - 62'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Енисей-М
0 : 2
01.07.2024
Динамо СПб
1' - 90'
25'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Динамо-2
2 : 0
13.06.2024
Енисей-М
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Енисей-М
2 : 2
07.06.2024
Сатурн
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 9 тур
Енисей-М
1 : 2
01.06.2024
Иркутск
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур
Енисей-М
1 : 2
26.05.2024
Спартак-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Енисей-М
2 : 1
12.05.2024
Звезда
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 4 тур
Енисей-М
0 : 1
28.04.2024
Луки-Энергия
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 3 тур
Балтика-2
3 : 0
21.04.2024
Енисей-М
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 2 тур
Енисей-М
0 : 2
13.04.2024
Знамя Труда
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 1 тур
Енисей-М
1 : 2
07.04.2024
Тверь
Был в запасе
Главные новости
Рахимов назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
19:58
Карпин рассказал о кадровых проблемах сборной России перед матчем с Ираном
19:46
1
Шалимов определил единственное преимущество нового тренера «Ростова» над уволенным Альбой
19:07
1
Тедеев назвал команду, которая по игре ближе всех к чемпионству в РПЛ
18:45
2
Марк Гонсалес рассказал, как отличал братьев Березуцких
18:39
30-летний Головин объяснил, почему до сих пор не женат
18:18
3
Основной защитник «Спартака» травмировался в сборной
18:13
7
Заявление «Локомотива» о будущем Галактионова
17:59
1
«Ростов» не выплатил игрокам долги по зарплате
17:52
ВидеоТренер Португалии признался, что беззастенчиво обманул Роналду
17:31
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+