Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Фран Дельгадо - статистика

Завершил карьеру
11 июля 2001 (25)
#2 | Защитник
177 см | 62 кг
Испания
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фаренсе
9
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
1 : 3
22.04.2024
Бенфика
Был в запасе
Португалия. Примейра, 28 тур
Фаренсе
2 : 0
05.04.2024
Боавишта
Был в запасе
Португалия. Примейра, 27 тур
Арука
2 : 1
30.03.2024
Фаренсе
1' - 57'
Португалия. Примейра, 26 тур
Фаренсе
1 : 1
16.03.2024
Риу Аве
1' - 76'
Португалия. Примейра, 24 тур
Спортинг
3 : 2
03.03.2024
Фаренсе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 21 тур
Фаренсе
1 : 1
10.02.2024
Фамаликан
Был в запасе
Португалия. Примейра, 20 тур
Шавиш
1 : 1
04.02.2024
Фаренсе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 19 тур
Фаренсе
1 : 3
28.01.2024
Порту
Был в запасе
Португалия. Примейра, 18 тур
Каза Пиа
1 : 3
20.01.2024
Фаренсе
88' - 90'
Португалия. Примейра, 17 тур
Портимоненси
1 : 0
12.01.2024
Фаренсе
1' - 78'
73'
Португалия. Примейра, 16 тур
Фаренсе
1 : 0
06.01.2024
Жил Висенте
1' - 90'
Португалия. Примейра, 13 тур
Бенфика
1 : 1
08.12.2023
Фаренсе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 11 тур
Боавишта
1 : 3
12.11.2023
Фаренсе
88' - 90'
Португалия. Примейра, 10 тур
Фаренсе
2 : 0
06.11.2023
Арука
Был в запасе
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
3 : 4
29.10.2023
Фаренсе
1' - 79'
Португалия. Примейра, 3 тур
Фаренсе
5 : 0
26.08.2023
Шавиш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 2 тур
Порту
2 : 1
20.08.2023
Фаренсе
75' - 90'
Португалия. Примейра, 1 тур
Фаренсе
0 : 3
12.08.2023
Каза Пиа
1' - 90'
Главные новости
Шалимов определил единственное преимущество нового тренера «Ростова» над уволенным Альбой
19:07
Тедеев назвал команду, которая по игре ближе всех к чемпионству в РПЛ
18:45
1
Марк Гонсалес рассказал, как отличал братьев Березуцких
18:39
30-летний Головин объяснил, почему до сих пор не женат
18:18
2
Основной защитник «Спартака» травмировался в сборной
18:13
4
Заявление «Локомотива» о будущем Галактионова
17:59
1
«Ростов» не выплатил игрокам долги по зарплате
17:52
ВидеоТренер Португалии признался, что беззастенчиво обманул Роналду
17:31
Новая информация об уходе Галактионова из «Локомотива»
17:17
4
Стало известно, почему Роналдиньо пропустил прощальный матч Вагнера Лава
16:50
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+