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    Фран Дельгадо - статистика

    #32 | Защитник
    Имя Фран
    Фамилия Дельгадо
    Команда Бетис
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 июля 2001 (21 год)
    Рост 177
    Вес 62
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бетис 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.08.2022 Был в запасе Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 1:2 Бетис (Севилья)
    15.08.2022 79' -90' Бетис (Севилья) 3:0 Эльче (Эльче)
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