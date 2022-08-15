Фран Дельгадо - статистика
#32 | Защитник
|Имя
|Фран
|Фамилия
|Дельгадо
|Команда
|Бетис
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 июля 2001 (21 год)
|Рост
|177
|Вес
|62
|Имя
|Фран
|Фамилия
|Дельгадо
|Команда
|Бетис
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 июля 2001 (21 год)
|Рост
|177
|Вес
|62
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бетис
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.08.2022
|Был в запасе
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|1:2
|Бетис (Севилья)
|15.08.2022
|79' -90'
|Бетис (Севилья)
|3:0
|Эльче (Эльче)