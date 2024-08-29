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Якоб Барретт Лаурсен
Статистика
Якоб Барретт Лаурсен - статистика
Завершил карьеру
17 ноября 1994 (31)
#7 | Защитник
179 см
Дания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Швеция. Аллсвенскан 2025
Лига конференций 2024/2025
Швеция. Аллсвенскан 2024
Бельгия. Про-Лига 2023/2024
Лига Европы 2023/2024
Бельгия. Про-Лига 2022/2023
Германия. Бундеслига 2021/2022
Германия. Бундеслига 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хэкен
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 4 раунд
Хайденхайм
3 : 2
29.08.2024
Хэкен
87' - 90'
Лига конференций, 4 раунд
Хэкен
1 : 2
22.08.2024
Хайденхайм
88' - 90'
Лига конференций, 3 раунд
Пайде
1 : 1
13.08.2024
Хэкен
Был в запасе
Лига конференций, 3 раунд
Хэкен
6 : 1
07.08.2024
Пайде
76' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Хэкен
5 : 1
31.07.2024
Дюделанж
Был в запасе
Лига конференций, 2 раунд
Дюделанж
0 : 6
25.07.2024
Хэкен
Был в запасе
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