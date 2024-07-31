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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Хэкен - Дюделанж
Хэкен - Дюделанж: обзор матча 31 июля 2024
Хэкен
31.07.2024, среда, 20:00
Лига конференций, 2 раунд
5 : 1
Первый матч – 6 : 0
Завершен
Дюделанж
16'
В. Декер (АГ)
27'
Д. Агбонифо
45'
С. Хрстич
48'
С. Хрстич
57'
Ю. Хаммар
4'
Ф. Божич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хэкен - Дюделанж
Замена
A. Youssef
️️️️
С. Хрстич
76'
Замена
А. Лаюни
️️️️
Д. Агбонифо
76'
69'
Замена
D. Monteiro de Oliveira
️️️️
Ф. Божич
Замена
S. Jansson
️️️️
P. Dahbo
61'
ГОЛ! 5:1!
Ю. Хаммар
Пас отдал
Д. Агбонифо
57'
ГОЛ! 4:1!
С. Хрстич
48'
Замена
Ю. Линдберг
️️️️
A. Romeo
46'
46'
Замена
Y. Schaus
️️️️
Б. Бенхедим
ГОЛ! 3:1!
С. Хрстич
Пас отдал
В. Лунддал
45'
39'
Вторая желтая
В. Декер
Желтая карточка
Д. Агбонифо
31'
ГОЛ! 2:1!
Д. Агбонифо
Пас отдал
P. Dahbo
27'
19'
Желтая карточка
В. Декер
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
В. Декер
Пас отдал
В. Лунддал
16'
4'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Божич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэкен
1
Андреас Линде
ВР
21
Адам Лундквист
ЛЗ
25
Юхан Хаммар
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
3
Валгейр Лунддал
ПЗ
86
Симон Густафсон
ЦП
8
Amane Romeo
ЦП
16
Pontus Dahbo
ЦП
10
Джереми Агбонифо
ЦФ
19
Срджан Хрстич
ЦФ
27
Зейдан Инусса
ЦФ
Главный тренер
Пако Йохансен
Дюделанж
16
Didier Desprez
ВР
33
Крис Штумпф
ЛЗ
67
Венсан Декер
ЦЗ
24
Мехди Кирк
ЦЗ
18
Miguel Fernandes Goncalves
ЦЗ
3
Kino Delorge
ЦЗ
6
Бруну Фрейре
ОП
6
Иван Энгларо
ЦП
10
Билаль Бенхедим
АП
8
Филип Божич
АП
23
Самир Хаджи
ЦФ
Главный тренер
Карлос Фангейру
Хэкен
30
Sebastian Banozic
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
13
Sigge Jansson
ЦЗ
11
Юлиус Линдберг
ЦЗ
14
Амор Лаюни
ЛВ
10
Миккель Ригор
ЦП
2
Axel Lindahl
ЦФ
7
Severin Nioule
ЦФ
9
A. Youssef
ЦФ
26
Peter Abrahamsson
ЦФ
Дюделанж
31
Joao Alves Margato
ВР
22
Guilain Zrankeon
ЦЗ
9
Oege Sietse van Lingen
ЦЗ
7
Evan Rotundo
ЦП
10
Tim Flick
ЦП
17
Yannick Schaus
ЦП
8
Diogo Monteiro de Oliveira
ЦП
80
Sinan Altun
ЦП
14
Ibrahima Bah
ЦФ
68
A. Luisi
ЦФ
1
Enzo Esposito
ЦФ
4-3-3
1
Линде
21
Лундквист
25
Хаммар
2
Лоде
3
Лунддал
86
Густафсон
8
16
27
Инусса
19
Хрстич
10
Агбонифо
3-3-1-2-1
16
24
Кирк
18
3
67
Декер
6
Фрейре
33
Штумпф
6
Энгларо
10
Бенхедим
8
Божич
23
Хаджи
16
13
13
16
8
11
Линдберг
11
Линдберг
8
10
Агбонифо
14
Лаюни
14
Лаюни
10
Агбонифо
19
Хрстич
9
9
19
Хрстич
10
10
10
Бенхедим
17
17
10
Бенхедим
8
Божич
8
8
8
Божич
Остались в запасе
Хэкен
Дюделанж
30
Sebastian Banozic
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
10
Миккель Ригор
ЦП
2
Axel Lindahl
ЦФ
7
Severin Nioule
ЦФ
26
Peter Abrahamsson
ЦФ
Главный тренер
Пако Йохансен
31
Joao Alves Margato
ВР
22
Guilain Zrankeon
ЦЗ
9
Oege Sietse van Lingen
ЦЗ
7
Evan Rotundo
ЦП
80
Sinan Altun
ЦП
14
Ibrahima Bah
ЦФ
68
A. Luisi
ЦФ
1
Enzo Esposito
ЦФ
Главный тренер
Карлос Фангейру
Остались в запасе
30
Sebastian Banozic
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
10
Миккель Ригор
ЦП
2
Axel Lindahl
ЦФ
7
Severin Nioule
ЦФ
26
Peter Abrahamsson
ЦФ
Остались в запасе
31
Joao Alves Margato
ВР
22
Guilain Zrankeon
ЦЗ
9
Oege Sietse van Lingen
ЦЗ
7
Evan Rotundo
ЦП
80
Sinan Altun
ЦП
14
Ibrahima Bah
ЦФ
68
A. Luisi
ЦФ
1
Enzo Esposito
ЦФ
Главный тренер
Пако Йохансен
Главный тренер
Карлос Фангейру
Статистика матча Хэкен - Дюделанж
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
2 : 1
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хэкен
1 : 0
01.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Броммапойкарна
0 : 0
28.10.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Хэкен
4 : 0
24.10.2026
Дегерфорс
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Прогрес
2 : 4
23.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Дюделанж
1 : 1
17.05.2026
УНА Штрассен
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Унион Тетус Петанж
3 : 0
10.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Дюделанж
1 : 2
03.05.2026
Виктория Роспорт
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Свифт
0 : 3
26.04.2026
Дюделанж
Информация о матче
Главный судья:
Igor Stojcevski, North Macedonia
Стадион:
Bravida Arena, Gothenburg
Новости команд
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