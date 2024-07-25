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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Дюделанж - Хэкен
Дюделанж - Хэкен: обзор матча 25 июля 2024
Дюделанж
25.07.2024, четверг, 20:00
Лига конференций, 2 раунд
0 : 6
Ответный матч – 1 : 5
Завершен
Хэкен
6'
З. Инусса
21'
А. Лаюни
35'
A. Youssef
45+1'
А. Лаюни
60'
A. Youssef
88'
С. Хрстич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дюделанж - Хэкен
88'
ГОЛ! 0:6!
С. Хрстич
81'
Замена
Ю. Хаммар
️️️️
М. Лоде
81'
Замена
С. Хрстич
️️️️
A. Youssef
Желтая карточка
М. Кирк
79'
Желтая карточка
В. Декер
78'
65'
Замена
P. Dahbo
️️️️
М. Ригор
60'
ГОЛ! 0:5!
A. Youssef
Пас отдал
З. Инусса
45'
+1
ГОЛ! 0:4!
А. Лаюни
Пас отдал
А. Лундквист
43'
Желтая карточка
А. Лундквист
35'
ГОЛ! 0:3!
A. Youssef
31'
Желтая карточка
М. Ригор
Желтая карточка
К. Штумпф
22'
21'
ГОЛ! 0:2!
А. Лаюни
6'
ГОЛ! 0:1!
З. Инусса
Пас отдал
A. Romeo
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дюделанж
16
Didier Desprez
ВР
33
Крис Штумпф
ЛЗ
3
Kino Delorge
ЦЗ
67
Венсан Декер
ЦЗ
24
Мехди Кирк
ЦЗ
6
Бруну Фрейре
ОП
6
Иван Энгларо
ЦП
8
Филип Божич
АП
23
Самир Хаджи
ЦФ
Главный тренер
Карлос Фангейру
Хэкен
21
Адам Лундквист
ЛЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
14
Амор Лаюни
ЛВ
10
Миккель Ригор
ЦП
86
Симон Густафсон
ЦП
8
Amane Romeo
ЦП
26
Peter Abrahamsson
ЦФ
2
Axel Lindahl
ЦФ
9
A. Youssef
ЦФ
27
Зейдан Инусса
ЦФ
Главный тренер
Пако Йохансен
Дюделанж
31
Joao Alves Margato
ВР
9
Oege Sietse van Lingen
ЦЗ
17
Yannick Schaus
ЦП
80
Sinan Altun
ЦП
10
Билаль Бенхедим
АП
68
A. Luisi
ЦФ
1
Enzo Esposito
ЦФ
Хэкен
1
Андреас Линде
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
25
Юхан Хаммар
ЦЗ
15
Simon Sandberg
ЦЗ
13
Sigge Jansson
ЦЗ
3
Валгейр Лунддал
ПЗ
16
Pontus Dahbo
ЦП
19
Срджан Хрстич
ЦФ
4-1-1-1-1
16
33
Штумпф
67
Декер
24
Кирк
3
6
Фрейре
6
Энгларо
8
Божич
23
Хаджи
3-3-1-4
3
Ховланд
2
Лоде
21
Лундквист
10
Ригор
86
Густафсон
8
14
Лаюни
27
Инусса
9
2
26
2
Лоде
25
Хаммар
25
Хаммар
2
Лоде
10
Ригор
16
16
10
Ригор
9
19
Хрстич
19
Хрстич
9
Остались в запасе
Дюделанж
Хэкен
31
Joao Alves Margato
ВР
9
Oege Sietse van Lingen
ЦЗ
17
Yannick Schaus
ЦП
80
Sinan Altun
ЦП
10
Билаль Бенхедим
АП
68
A. Luisi
ЦФ
1
Enzo Esposito
ЦФ
Главный тренер
Карлос Фангейру
1
Андреас Линде
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
15
Simon Sandberg
ЦЗ
13
Sigge Jansson
ЦЗ
3
Валгейр Лунддал
ПЗ
Главный тренер
Пако Йохансен
Остались в запасе
31
Joao Alves Margato
ВР
9
Oege Sietse van Lingen
ЦЗ
17
Yannick Schaus
ЦП
80
Sinan Altun
ЦП
10
Билаль Бенхедим
АП
68
A. Luisi
ЦФ
1
Enzo Esposito
ЦФ
Остались в запасе
1
Андреас Линде
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
15
Simon Sandberg
ЦЗ
13
Sigge Jansson
ЦЗ
3
Валгейр Лунддал
ПЗ
Главный тренер
Карлос Фангейру
Главный тренер
Пако Йохансен
Статистика матча Дюделанж - Хэкен
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Прогрес
2 : 4
23.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Дюделанж
1 : 1
17.05.2026
УНА Штрассен
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Унион Тетус Петанж
3 : 0
10.05.2026
Дюделанж
Люксембург. Национальный дивизион, 27 тур
Дюделанж
1 : 2
03.05.2026
Виктория Роспорт
Люксембург. Национальный дивизион, 26 тур
Свифт
0 : 3
26.04.2026
Дюделанж
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
2 : 1
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хэкен
1 : 0
01.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Броммапойкарна
0 : 0
28.10.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Хэкен
4 : 0
24.10.2026
Дегерфорс
Информация о матче
Главный судья:
Antoni Bandić, Bosnia & Herzegovina
Стадион:
Stade Jos Nosbaum, Dudelange
Посещаемость:
1176
Новости команд
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