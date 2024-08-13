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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Пайде - Хэкен
Пайде - Хэкен: обзор матча 13 августа 2024
Пайде
13.08.2024, вторник, 19:30
Лига конференций, 3 раунд
1 : 1
Первый матч – 1 : 6
Завершен
Хэкен
7'
А. Лундквист
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пайде - Хэкен
Желтая карточка
К. Пихт
90'
+2
Замена
А. Фролов
️️️️
M. Delević
78'
68'
Желтая карточка
А. Лаюни
63'
Замена
S. Jansson
️️️️
С. Густафсон
63'
Замена
М. Ригор
️️️️
З. Инусса
56'
Желтая карточка
А. Лундквист
Желтая карточка
P. Medić
44'
39'
Замена
В. Лунддал
️️️️
A. Lindahl
Желтая карточка
С. Лутс
31'
7'
ГОЛ! 0:1!
А. Лундквист
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пайде
99
Ebrima Jarju
ВР
2
Михаэль Лиландер
ЦЗ
19
Никита Баранов
ЦЗ
23
Milan Delević
ЦЗ
15
Патрик Кристал
ЦП
19
Сиим Лутс
ЦП
77
Daniel Luts
ЦП
16
Predrag Medić
ЦП
7
Роби Саарма
ПВ
9
Абдули Сисей
ЦФ
29
Joseph Saliste
ЦФ
Главный тренер
Иван Стойкович
Хэкен
21
Адам Лундквист
ЛЗ
25
Юхан Хаммар
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
11
Юлиус Линдберг
ЦЗ
14
Амор Лаюни
ЛВ
16
Pontus Dahbo
ЦП
86
Симон Густафсон
ЦП
26
Peter Abrahamsson
ЦФ
2
Axel Lindahl
ЦФ
19
Срджан Хрстич
ЦФ
27
Зейдан Инусса
ЦФ
Главный тренер
Пако Йохансен
Пайде
1
Микхел Аксалу
ВР
5
Gerdo Juhkam
ЦЗ
25
Mouhamed Gueye
ЦЗ
22
Dimitri Jepihhin
ЦП
10
Андрей Фролов
ЦП
28
Оскар Ойм
ЦП
56
Mattias Sapp
ЦФ
15
Hindrek Ojamaa
ЦФ
33
Muhammed Suso
ЦФ
11
Mechini Gomis
ЦФ
20
Кристофер Пихт
ЦФ
Хэкен
1
Андреас Линде
ВР
30
Sebastian Banozic
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
13
Sigge Jansson
ЦЗ
3
Валгейр Лунддал
ПЗ
10
Миккель Ригор
ЦП
8
Amane Romeo
ЦП
7
Severin Nioule
ЦФ
10
Джереми Агбонифо
ЦФ
20
Filip Trpcevski
ЦФ
9
A. Youssef
ЦФ
3-4-1-2
99
2
Лиландер
19
Баранов
23
15
Кристал
77
16
19
Лутс
7
Саарма
29
9
Сисей
4-2-1-4
25
Хаммар
2
Лоде
11
Линдберг
21
Лундквист
16
86
Густафсон
14
Лаюни
27
Инусса
19
Хрстич
2
26
23
10
Фролов
10
Фролов
23
86
Густафсон
13
13
86
Густафсон
2
3
Лунддал
3
Лунддал
2
27
Инусса
10
Ригор
10
Ригор
27
Инусса
Остались в запасе
Пайде
Хэкен
1
Микхел Аксалу
ВР
5
Gerdo Juhkam
ЦЗ
25
Mouhamed Gueye
ЦЗ
22
Dimitri Jepihhin
ЦП
28
Оскар Ойм
ЦП
56
Mattias Sapp
ЦФ
15
Hindrek Ojamaa
ЦФ
33
Muhammed Suso
ЦФ
11
Mechini Gomis
ЦФ
20
Кристофер Пихт
ЦФ
Главный тренер
Иван Стойкович
1
Андреас Линде
ВР
30
Sebastian Banozic
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
8
Amane Romeo
ЦП
7
Severin Nioule
ЦФ
10
Джереми Агбонифо
ЦФ
20
Filip Trpcevski
ЦФ
9
A. Youssef
ЦФ
Главный тренер
Пако Йохансен
Остались в запасе
1
Микхел Аксалу
ВР
5
Gerdo Juhkam
ЦЗ
25
Mouhamed Gueye
ЦЗ
22
Dimitri Jepihhin
ЦП
28
Оскар Ойм
ЦП
56
Mattias Sapp
ЦФ
15
Hindrek Ojamaa
ЦФ
33
Muhammed Suso
ЦФ
11
Mechini Gomis
ЦФ
20
Кристофер Пихт
ЦФ
Остались в запасе
1
Андреас Линде
ВР
30
Sebastian Banozic
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
8
Amane Romeo
ЦП
7
Severin Nioule
ЦФ
10
Джереми Агбонифо
ЦФ
20
Filip Trpcevski
ЦФ
9
A. Youssef
ЦФ
Главный тренер
Иван Стойкович
Главный тренер
Пако Йохансен
Статистика матча Пайде - Хэкен
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Пайде
Эстония. Премиум Лига, 36 тур
Пайде
2 : 2
07.11.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 35 тур
Пярну Вапрус
0 : 1
31.10.2026
Пайде
Эстония. Премиум Лига, 34 тур
Пайде
0 : 2
28.10.2026
Нымме Калью
Эстония. Премиум Лига, 33 тур
Курессааре
0 : 1
24.10.2026
Пайде
Эстония. Премиум Лига, 32 тур
Пайде
2 : 1
18.10.2026
Нарва Транс
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
2 : 1
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хэкен
1 : 0
01.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Броммапойкарна
0 : 0
28.10.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Хэкен
4 : 0
24.10.2026
Дегерфорс
Информация о матче
Главный судья:
Volen Tsinkov, Bulgaria
Стадион:
Paide linnastaadion, Paide
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