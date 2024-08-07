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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Хэкен - Пайде
Хэкен - Пайде: обзор матча 07 августа 2024
Хэкен
07.08.2024, среда, 20:00
Лига конференций, 3 раунд
6 : 1
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Пайде
5'
A. Romeo
6'
A. Romeo
35'
А. Лаюни
64'
З. Инусса
89'
Д. Агбонифо
90+1'
А. Лаюни
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хэкен - Пайде
ГОЛ! 6:0!
А. Лаюни
Пас отдал
З. Инусса
90'
+1
ГОЛ! 5:0!
Д. Агбонифо
89'
Замена
Я. Барретт Лаурсен
️️️️
A. Lindahl
76'
Замена
Д. Агбонифо
️️️️
С. Хрстич
71'
Желтая карточка
С. Хрстич
70'
ГОЛ! 4:0!
З. Инусса
Пас отдал
Ю. Линдберг
64'
Замена
Ю. Линдберг
️️️️
С. Густафсон
46'
ГОЛ! 3:0!
А. Лаюни
Пас отдал
З. Инусса
35'
ГОЛ! 2:0!
A. Romeo
Пас отдал
А. Лаюни
6'
ГОЛ! 1:0!
A. Romeo
Пас отдал
С. Густафсон
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэкен
21
Адам Лундквист
ЛЗ
25
Юхан Хаммар
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
14
Амор Лаюни
ЛВ
10
Миккель Ригор
ЦП
86
Симон Густафсон
ЦП
8
Amane Romeo
ЦП
2
Axel Lindahl
ЦФ
26
Peter Abrahamsson
ЦФ
27
Зейдан Инусса
ЦФ
19
Срджан Хрстич
ЦФ
Главный тренер
Пако Йохансен
Пайде
99
Ebrima Jarju
ВР
19
Никита Баранов
ЦЗ
2
Михаэль Лиландер
ЦЗ
23
Milan Delević
ЦЗ
15
Патрик Кристал
ЦП
16
Predrag Medić
ЦП
77
Daniel Luts
ЦП
7
Роби Саарма
ПВ
8
Хенрик Оямаа
ЦФ
9
Абдули Сисей
ЦФ
29
Joseph Saliste
ЦФ
Главный тренер
Иван Стойкович
Хэкен
1
Андреас Линде
ВР
30
Sebastian Banozic
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
13
Sigge Jansson
ЦЗ
11
Юлиус Линдберг
ЦЗ
16
Pontus Dahbo
ЦП
10
Джереми Агбонифо
ЦФ
7
Severin Nioule
ЦФ
17
John Paul Dembe
ЦФ
20
Filip Trpcevski
ЦФ
Пайде
1
Микхел Аксалу
ВР
25
Mouhamed Gueye
ЦЗ
5
Gerdo Juhkam
ЦЗ
10
Андрей Фролов
ЦП
22
Dimitri Jepihhin
ЦП
28
Оскар Ойм
ЦП
19
Сиим Лутс
ЦП
20
Кристофер Пихт
ЦФ
33
Muhammed Suso
ЦФ
11
Mechini Gomis
ЦФ
15
Hindrek Ojamaa
ЦФ
56
Mattias Sapp
ЦФ
3-3-1-4
21
Лундквист
2
Лоде
25
Хаммар
10
Ригор
86
Густафсон
8
14
Лаюни
2
19
Хрстич
27
Инусса
26
3-3-1-3
99
19
Баранов
2
Лиландер
23
15
Кристал
16
77
7
Саарма
29
9
Сисей
8
Оямаа
2
7
Лаурсен
7
Лаурсен
2
86
Густафсон
11
Линдберг
11
Линдберг
86
Густафсон
19
Хрстич
10
Агбонифо
10
Агбонифо
19
Хрстич
Остались в запасе
Хэкен
Пайде
1
Андреас Линде
ВР
30
Sebastian Banozic
ВР
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
13
Sigge Jansson
ЦЗ
16
Pontus Dahbo
ЦП
7
Severin Nioule
ЦФ
17
John Paul Dembe
ЦФ
20
Filip Trpcevski
ЦФ
Главный тренер
Пако Йохансен
1
Микхел Аксалу
ВР
25
Mouhamed Gueye
ЦЗ
5
Gerdo Juhkam
ЦЗ
10
Андрей Фролов
ЦП
22
Dimitri Jepihhin
ЦП
28
Оскар Ойм
ЦП
19
Сиим Лутс
ЦП
20
Кристофер Пихт
ЦФ
33
Muhammed Suso
ЦФ
11
Mechini Gomis
ЦФ
15
Hindrek Ojamaa
ЦФ
56
Mattias Sapp
ЦФ
Главный тренер
Иван Стойкович
Остались в запасе
1
Андреас Линде
ВР
30
Sebastian Banozic
ВР
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
13
Sigge Jansson
ЦЗ
16
Pontus Dahbo
ЦП
7
Severin Nioule
ЦФ
17
John Paul Dembe
ЦФ
20
Filip Trpcevski
ЦФ
Остались в запасе
1
Микхел Аксалу
ВР
25
Mouhamed Gueye
ЦЗ
5
Gerdo Juhkam
ЦЗ
10
Андрей Фролов
ЦП
22
Dimitri Jepihhin
ЦП
28
Оскар Ойм
ЦП
19
Сиим Лутс
ЦП
20
Кристофер Пихт
ЦФ
33
Muhammed Suso
ЦФ
11
Mechini Gomis
ЦФ
15
Hindrek Ojamaa
ЦФ
56
Mattias Sapp
ЦФ
Главный тренер
Пако Йохансен
Главный тренер
Иван Стойкович
Статистика матча Хэкен - Пайде
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
2 : 1
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хэкен
1 : 0
01.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Броммапойкарна
0 : 0
28.10.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Хэкен
4 : 0
24.10.2026
Дегерфорс
Пайде
Эстония. Премиум Лига, 36 тур
Пайде
2 : 2
07.11.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 35 тур
Пярну Вапрус
0 : 1
31.10.2026
Пайде
Эстония. Премиум Лига, 34 тур
Пайде
0 : 2
28.10.2026
Нымме Калью
Эстония. Премиум Лига, 33 тур
Курессааре
0 : 1
24.10.2026
Пайде
Эстония. Премиум Лига, 32 тур
Пайде
2 : 1
18.10.2026
Нарва Транс
Информация о матче
Главный судья:
Daniyar Sakhi, Kazakhstan
Стадион:
Bravida Arena, Gothenburg
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