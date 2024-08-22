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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Хэкен - Хайденхайм
Хэкен - Хайденхайм: обзор матча 22 августа 2024
Хэкен
22.08.2024, четверг, 20:00
Лига конференций, 4 раунд
1 : 2
Ответный матч – 2 : 3
Завершен
Хайденхайм
36'
М. Ригор
31'
С. Конте
65'
Л. Сиенза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хэкен - Хайденхайм
90'
+2
Желтая карточка
Л. Мэлони
Замена
Я. Барретт Лаурсен
️️️️
А. Лундквист
88'
79'
Замена
О. Траоре
️️️️
С. Конте
Замена
Д. Агбонифо
️️️️
А. Лаюни
77'
Замена
С. Хрстич
️️️️
A. Youssef
77'
73'
Замена
Й. Ференбах
️️️️
Л. Сиенза
65'
ГОЛ! 1:2!
Л. Сиенза
Пас отдал
А. Бек
62'
Замена
М. Бройниг
️️️️
М. Кауфманн
62'
Замена
Л. Мэлони
️️️️
Л. Кербер
57'
Желтая карточка
Л. Кербер
Замена
Э. Ховланд
️️️️
Ю. Хаммар
46'
46'
Замена
А. Бек
️️️️
М. Хонзак
Желтая карточка
А. Лаюни
45'
+1
Замена
Ю. Линдберг
️️️️
В. Лунддал
38'
ГОЛ! 1:1!
М. Ригор
Пас отдал
В. Лунддал
36'
35'
Желтая карточка
С. Конте
31'
ГОЛ! 0:1!
С. Конте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэкен
21
Адам Лундквист
ЛЗ
25
Юхан Хаммар
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
3
Валгейр Лунддал
ПЗ
14
Амор Лаюни
ЛВ
10
Миккель Ригор
ЦП
86
Симон Густафсон
(К)
ЦП
8
Amane Romeo
ЦП
9
A. Youssef
ЦФ
27
Зейдан Инусса
ЦФ
26
Peter Abrahamsson
ЦФ
Главный тренер
Пако Йохансен
Хайденхайм
1
Франк Феллер
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
6
Патрик Майнка
(К)
ЦЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
17
Матиас Хонзак
ЛВ
3
Ян Шеппнер
ЦП
20
Лука Кербер
ЦП
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
7
Лео Сиенза
ЦФ
31
Сирлорд Конте
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Хэкен
30
Sebastian Banozic
ВР
1
Андреас Линде
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
11
Юлиус Линдберг
ЦЗ
13
Sigge Jansson
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
16
Pontus Dahbo
ЦП
7
Severin Nioule
ЦФ
10
Джереми Агбонифо
ЦФ
20
Filip Trpcevski
ЦФ
19
Срджан Хрстич
ЦФ
2
Axel Lindahl
ЦФ
Хайденхайм
22
Кевин Мюллер
ВР
22
Витус Эйхер
ВР
19
Йонас Ференбах
ЛЗ
23
Бенедикт Гимбер
ЦЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
23
Омар Траоре
ПЗ
36
Лука Янес
ЦП
10
Пауль Ваннер
АП
21
Адриан Бек
АП
7
Денис Томалья
ЦФ
14
Максимилиан Бройниг
ЦФ
18
Марвин Пьеринджер
ЦФ
4-3-1-3
21
Лундквист
25
Хаммар
2
Лоде
3
Лунддал
10
Ригор
86
Густафсон
8
14
Лаюни
26
27
Инусса
9
4-2-1-3
1
Феллер
2
Буш
4
Зирслебен
6
Майнка
30
Тайеркауф
3
Шеппнер
20
Кербер
17
Хонзак
31
Конте
7
Сиенза
29
Кауфманн
21
Лундквист
7
Лаурсен
7
Лаурсен
21
Лундквист
3
Лунддал
11
Линдберг
11
Линдберг
3
Лунддал
25
Хаммар
3
Ховланд
3
Ховланд
25
Хаммар
14
Лаюни
10
Агбонифо
10
Агбонифо
14
Лаюни
9
19
Хрстич
19
Хрстич
9
7
Сиенза
19
Ференбах
19
Ференбах
7
Сиенза
20
Кербер
15
Мэлони
15
Мэлони
20
Кербер
31
Конте
23
Траоре
23
Траоре
31
Конте
17
Хонзак
21
Бек
21
Бек
17
Хонзак
29
Кауфманн
14
Бройниг
14
Бройниг
29
Кауфманн
Остались в запасе
Хэкен
Хайденхайм
30
Sebastian Banozic
ВР
1
Андреас Линде
ВР
13
Sigge Jansson
ЦЗ
16
Pontus Dahbo
ЦП
7
Severin Nioule
ЦФ
20
Filip Trpcevski
ЦФ
2
Axel Lindahl
ЦФ
Главный тренер
Пако Йохансен
22
Кевин Мюллер
ВР
22
Витус Эйхер
ВР
23
Бенедикт Гимбер
ЦЗ
36
Лука Янес
ЦП
10
Пауль Ваннер
АП
7
Денис Томалья
ЦФ
18
Марвин Пьеринджер
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Остались в запасе
30
Sebastian Banozic
ВР
1
Андреас Линде
ВР
13
Sigge Jansson
ЦЗ
16
Pontus Dahbo
ЦП
7
Severin Nioule
ЦФ
20
Filip Trpcevski
ЦФ
2
Axel Lindahl
ЦФ
Остались в запасе
22
Кевин Мюллер
ВР
22
Витус Эйхер
ВР
23
Бенедикт Гимбер
ЦЗ
36
Лука Янес
ЦП
10
Пауль Ваннер
АП
7
Денис Томалья
ЦФ
18
Марвин Пьеринджер
ЦФ
Главный тренер
Пако Йохансен
Главный тренер
Франк Шмидт
Статистика матча Хэкен - Хайденхайм
1
3
Всего ударов по воротам
17
5
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
1
Нарушения
10
13
Офсайды
1
0
Количество передач
495
255
Сейвы
1
5
Точность передач %
85
76
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
16
4
Удары из-за пределов штрафной
1
1
Матчи команд
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
2 : 1
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хэкен
1 : 0
01.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Броммапойкарна
0 : 0
28.10.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Хэкен
4 : 0
24.10.2026
Дегерфорс
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Санкт-Паули
- : -
06.12.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хайденхайм
3 : 1
27.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
3 : 1
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
2 : 1
31.10.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хайденхайм
1 : 1
24.10.2026
Энерги
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Копиевский
(Кропивницкий)
Стадион:
Bravida Arena, Gothenburg
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