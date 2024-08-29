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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Хайденхайм - Хэкен
Хайденхайм - Хэкен: обзор матча 29 августа 2024
Хайденхайм
29.08.2024, четверг, 21:30
Лига конференций, 4 раунд
3 : 2
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Хэкен
30'
М. Пьеринджер
84'
П. Ваннер
90+2'
М. Хонзак
59'
З. Инусса
79'
Д. Агбонифо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хайденхайм - Хэкен
ГОЛ! 3:2!
М. Хонзак
Пас отдал
П. Ваннер
90'
+2
Желтая карточка
П. Ваннер
90'
90'
Замена
J. Paul Dembe
️️️️
A. Romeo
87'
Замена
Я. Барретт Лаурсен
️️️️
А. Лундквист
85'
Замена
С. Хрстич
️️️️
A. Youssef
ГОЛ! 2:2!
П. Ваннер
Пас отдал
М. Бройниг
84'
Замена
Й. Ференбах
️️️️
Н. Тайеркауф
82'
79'
ГОЛ! 1:2!
Д. Агбонифо
Пас отдал
Ю. Линдберг
Замена
М. Бройниг
️️️️
М. Кауфманн
76'
Желтая карточка
Л. Сиенза
75'
75'
Желтая карточка
З. Инусса
73'
Желтая карточка
М. Ригор
Желтая карточка
М. Кауфманн
72'
Замена
Л. Сиенза
️️️️
С. Конте
63'
Замена
П. Ваннер
️️️️
Д. Томалья
63'
Замена
М. Хонзак
️️️️
М. Пьеринджер
63'
62'
Желтая карточка
A. Romeo
59'
ГОЛ! 1:1!
З. Инусса
Пас отдал
М. Ригор
50'
Желтая карточка
Ю. Линдберг
32'
Желтая карточка
A. Youssef
ГОЛ! 1:0!
М. Пьеринджер
Пас отдал
С. Конте
30'
Желтая карточка
М. Пьеринджер
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хайденхайм
22
Кевин Мюллер
ВР
30
Норман Тайеркауф
ЛЗ
15
Леннард Мэлони
ЦЗ
4
Тим Зирслебен
ЦЗ
6
Патрик Майнка
(К)
ЦЗ
2
Марнон Буш
ПЗ
20
Лука Кербер
ЦП
31
Сирлорд Конте
ЦФ
7
Денис Томалья
ЦФ
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
18
Марвин Пьеринджер
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Хэкен
21
Адам Лундквист
ЛЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
3
Эвен Ховланд
ЦЗ
11
Юлиус Линдберг
ЦЗ
10
Миккель Ригор
ЦП
86
Симон Густафсон
(К)
ЦП
8
Amane Romeo
ЦП
26
Peter Abrahamsson
ЦФ
10
Джереми Агбонифо
ЦФ
9
A. Youssef
ЦФ
27
Зейдан Инусса
ЦФ
Главный тренер
Пако Йохансен
Хайденхайм
22
Витус Эйхер
ВР
1
Франк Феллер
ВР
19
Йонас Ференбах
ЛЗ
23
Бенедикт Гимбер
ЦЗ
23
Омар Траоре
ПЗ
17
Матиас Хонзак
ЛВ
7
Лео Сиенза
ЛВ
3
Ян Шеппнер
ЦП
36
Лука Янес
ЦП
10
Пауль Ваннер
АП
21
Адриан Бек
АП
14
Максимилиан Бройниг
ЦФ
Хэкен
1
Андреас Линде
ВР
30
Sebastian Banozic
ВР
7
Якоб Барретт Лаурсен
ЛЗ
13
Sigge Jansson
ЦЗ
16
Pontus Dahbo
ЦП
2
Axel Lindahl
ЦФ
20
Filip Trpcevski
ЦФ
17
John Paul Dembe
ЦФ
7
Severin Nioule
ЦФ
19
Срджан Хрстич
ЦФ
3-2-1-4
22
Мюллер
15
Мэлони
4
Зирслебен
6
Майнка
30
Тайеркауф
2
Буш
20
Кербер
31
Конте
18
Пьеринджер
29
Кауфманн
7
Томалья
4-3-4
2
Лоде
3
Ховланд
11
Линдберг
21
Лундквист
10
Ригор
86
Густафсон
8
27
Инусса
9
10
Агбонифо
26
30
Тайеркауф
19
Ференбах
19
Ференбах
30
Тайеркауф
7
Томалья
10
Ваннер
10
Ваннер
7
Томалья
18
Пьеринджер
17
Хонзак
17
Хонзак
18
Пьеринджер
31
Конте
7
Сиенза
7
Сиенза
31
Конте
29
Кауфманн
14
Бройниг
14
Бройниг
29
Кауфманн
21
Лундквист
7
Лаурсен
7
Лаурсен
21
Лундквист
8
17
17
8
9
19
Хрстич
19
Хрстич
9
Остались в запасе
Хайденхайм
Хэкен
22
Витус Эйхер
ВР
1
Франк Феллер
ВР
23
Бенедикт Гимбер
ЦЗ
23
Омар Траоре
ПЗ
3
Ян Шеппнер
ЦП
36
Лука Янес
ЦП
21
Адриан Бек
АП
Главный тренер
Франк Шмидт
1
Андреас Линде
ВР
30
Sebastian Banozic
ВР
13
Sigge Jansson
ЦЗ
16
Pontus Dahbo
ЦП
2
Axel Lindahl
ЦФ
20
Filip Trpcevski
ЦФ
7
Severin Nioule
ЦФ
Главный тренер
Пако Йохансен
Остались в запасе
22
Витус Эйхер
ВР
1
Франк Феллер
ВР
23
Бенедикт Гимбер
ЦЗ
23
Омар Траоре
ПЗ
3
Ян Шеппнер
ЦП
36
Лука Янес
ЦП
21
Адриан Бек
АП
Остались в запасе
1
Андреас Линде
ВР
30
Sebastian Banozic
ВР
13
Sigge Jansson
ЦЗ
16
Pontus Dahbo
ЦП
2
Axel Lindahl
ЦФ
20
Filip Trpcevski
ЦФ
7
Severin Nioule
ЦФ
Главный тренер
Франк Шмидт
Главный тренер
Пако Йохансен
Статистика матча Хайденхайм - Хэкен
4
5
Всего ударов по воротам
17
13
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Угловые удары
8
4
Нарушения
17
10
Офсайды
1
1
Количество передач
292
535
Сейвы
2
2
Точность передач %
78
87
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
13
8
Удары из-за пределов штрафной
4
5
Матчи команд
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Санкт-Паули
- : -
06.12.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хайденхайм
3 : 1
27.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
3 : 1
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
2 : 1
31.10.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хайденхайм
1 : 1
24.10.2026
Энерги
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 30 тур
Юргорден
- : -
29.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Хэкен
2 : 1
22.11.2026
Эльфсборг
Швеция. Аллсвенскан, 28 тур
АИК
3 : 2
08.11.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 27 тур
Хэкен
1 : 0
01.11.2026
Гетеборг
Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
Броммапойкарна
0 : 0
28.10.2026
Хэкен
Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Хэкен
4 : 0
24.10.2026
Дегерфорс
Информация о матче
Главный судья:
Гиорги Круашвили
Стадион:
Войс-Арена
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