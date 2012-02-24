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Михал Жевлаков
Статистика
Михал Жевлаков - статистика
Завершил карьеру
22 апреля 1976 (50)
#6 | Защитник
183 см | 80 кг
Польша
Статистика
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи 2013
Лига Европы 2011/2012
Товарищеские матчи. Сборные 2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Кубок УЕФА 2008/2009
Товарищеские матчи 2008
Чемпионат Европы 2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Легия
9
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/16 финала
Спортинг
1 : 0
24.02.2012
Легия
1' - 90'
Лига Европы, 1/16 финала
Легия
2 : 2
16.02.2012
Спортинг
1' - 90'
37'
Лига Европы, 6 тур
Хапоэль ТА
2 : 0
15.12.2011
Легия
Был в запасе
Лига Европы, 5 тур
Легия
0 : 3
01.12.2011
ПСВ
1' - 90'
32'
Лига Европы, 4 тур
Легия
3 : 1
03.11.2011
Бухарест
1' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Бухарест
0 : 1
20.10.2011
Легия
1' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Легия
3 : 2
29.09.2011
Хапоэль ТА
1' - 90'
Лига Европы, 1 тур
ПСВ
1 : 0
15.09.2011
Легия
1' - 90'
Лига Европы,
Спартак
2 : 3
25.08.2011
Легия
1' - 90'
Лига Европы,
Легия
2 : 2
18.08.2011
Спартак
1' - 90'
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