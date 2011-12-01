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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Легия - ПСВ
Легия - ПСВ: обзор матча 01 декабря 2011
Легия
01.12.2011, четверг, 00:05
Лига Европы, группа C, 5 тур
0 : 3
Завершен
ПСВ
32'
М. Жевлаков (АГ)
59'
Д. Мертенс (П)
68'
З. Лабиад
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Легия - ПСВ
Желтая карточка
К. Строотман
Замена
М. Кухарчик
️️️️
М. Жиро
Желтая карточка
А. Енджейчик
Замена
О. Тойвонен
️️️️
Д. Мертенс
Замена
Р. Вольски
️️️️
М. Рыбус
ГОЛ! 0:3!
З. Лабиад
Пас отдал
Д. Ленс
Желтая карточка
Марсело
Замена
В. Баума
️️️️
Й. Виллемс
Желтая карточка
О. Энгелаар
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Мертенс
Замена
В. Скаба
️️️️
Д. Любоя
Красная карточка
Д. Куцяк
Желтая карточка
Д. Мертенс
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Жевлаков
Желтая карточка
Й. Виллемс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Легия
12
Душан Куцяк
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
31
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
6
Михал Жевлаков
ЦЗ
21
Ивица Врдоляк
ЦП
16
Ариэль Борысюк
ЦП
32
Мирослав Радович
ЦП
19
Михал Жиро
ЦФ
28
Даниэль Любоя
ЦФ
Главный тренер
Мацей Скоржа
ПСВ
15
Андреас Исакссон
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
6
Марсело
ЦЗ
4
Тимоти Дерейк
ЦЗ
11
Станислав Манолев
ПЗ
17
Джермейн Ленс
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
24
Орландо Энгелаар
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
Легия
84
Войцех Скаба
ВР
11
Томаш Келбович
ЦЗ
23
Иньяки Астис
ЦЗ
52
Якуб Ржежничак
ЦЗ
10
Рафал Вольски
ЦП
20
Якуб Косецки
ЦФ
18
Михал Кухарчик
ЦФ
ПСВ
33
Халид Сину
ВР
3
Вилфред Баума
ЦЗ
6
Стефано Марцо
ЦЗ
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
11
Ола Тойвонен
ЦП
9
Юрген Локадия
ЦФ
3-2-3-2
12
Куцяк
24
Коморовски
55
Енджейчик
6
Жевлаков
31
Вавржиняк
31
Рыбус
21
Врдоляк
16
Борысюк
32
Радович
28
Любоя
19
Жиро
4-4-1-1
15
Исакссон
11
Манолев
6
Марсело
4
Дерейк
15
Виллемс
23
Вейналдум
24
Энгелаар
8
Строотман
17
Ленс
52
Лабиад
10
Мертенс
28
Любоя
84
Скаба
84
Скаба
28
Любоя
31
Рыбус
10
Вольски
10
Вольски
31
Рыбус
19
Жиро
18
Кухарчик
18
Кухарчик
19
Жиро
15
Виллемс
3
Баума
3
Баума
15
Виллемс
10
Мертенс
11
Тойвонен
11
Тойвонен
10
Мертенс
Остались в запасе
Легия
ПСВ
11
Томаш Келбович
ЦЗ
20
Якуб Косецки
ЦФ
23
Иньяки Астис
ЦЗ
52
Якуб Ржежничак
ЦЗ
Главный тренер
Мацей Скоржа
33
Халид Сину
ВР
6
Стефано Марцо
ЦЗ
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Фред Руттен
Остались в запасе
11
Томаш Келбович
ЦЗ
20
Якуб Косецки
ЦФ
23
Иньяки Астис
ЦЗ
52
Якуб Ржежничак
ЦЗ
Остались в запасе
33
Халид Сину
ВР
6
Стефано Марцо
ЦЗ
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Мацей Скоржа
Главный тренер
Фред Руттен
Статистика матча Легия - ПСВ
1
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Легия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
- : -
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 10 тур
Легия
2 : 0
11.10.2026
Висла
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Войска Польского
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