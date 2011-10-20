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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бухарест - Легия
Бухарест - Легия: обзор матча 20 октября 2011
Бухарест
20.10.2011, четверг, 23:05
Лига Европы, группа C, 3 тур
0 : 1
Завершен
Легия
73'
М. Радович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бухарест - Легия
Замена
М. Жиро
️️️️
М. Рыбус
Замена
Кассио
️️️️
О. Хереа
Замена
Я. Ржежничак
️️️️
Я. Вавржиняк
Замена
С. Сбурля
️️️️
Н. Григоре
ГОЛ! 0:1!
М. Радович
Пас отдал
А. Борысюк
Замена
Ману
️️️️
Я. Гол
Желтая карточка
Я. Вавржиняк
Замена
Д. Андрада Тейшейра
️️️️
М. Роман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бухарест
33
Дэнуц Коман
ВР
2
Руи Дуарте
ВР
12
Владимир Божович
ЛЗ
4
Маркос Антонио
ЦЗ
16
Овидиу Бурча
ЦЗ
10
Овидиу Хереа
ЦП
8
Николае Григоре
ЦП
5
Дан Алекса
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
28
Михай Роман
ПП
11
Даниэл Панку
ЦФ
Легия
12
Душан Куцяк
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
31
Якуб Вавржиняк
ЛЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
6
Михал Жевлаков
ЦЗ
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
5
Януш Гол
ОП
16
Ариэль Борысюк
ЦП
21
Ивица Врдоляк
ЦП
32
Мирослав Радович
ЦП
28
Даниэль Любоя
ЦФ
Главный тренер
Мацей Скоржа
Бухарест
89
Кэтэлин Стратон
ВР
3
Рузвельт Эзекияс
ЦЗ
15
Кристиан Орош
ПЗ
8
Штефан Григоре
ЦП
80
Де Андрада Тейшейра
ЦП
9
Кассио
ЦФ
21
Сабрин Сбурля
ЦФ
Легия
84
Войцех Скаба
ВР
23
Иньяки Астис
ЦЗ
52
Якуб Ржежничак
ЦЗ
9
Ману
ЛП
10
Рафал Вольски
ЦП
19
Михал Жиро
ЦФ
18
Михал Кухарчик
ЦФ
3-5-1
33
Коман
12
Божович
16
Бурча
4
Антонио
10
Хереа
8
Григоре
5
Алекса
10
Деяк
28
Роман
11
Панку
3-3-3-1
12
Куцяк
55
Енджейчик
6
Жевлаков
24
Коморовски
31
Рыбус
5
Гол
31
Вавржиняк
16
Борысюк
21
Врдоляк
32
Радович
28
Любоя
10
Хереа
9
Кассио
9
Кассио
10
Хереа
28
Роман
80
Тейшейра
80
Тейшейра
28
Роман
8
Григоре
21
Сбурля
21
Сбурля
8
Григоре
31
Вавржиняк
52
Ржежничак
52
Ржежничак
31
Вавржиняк
5
Гол
9
Ману
9
Ману
5
Гол
31
Рыбус
19
Жиро
19
Жиро
31
Рыбус
Остались в запасе
Бухарест
Легия
89
Кэтэлин Стратон
ВР
3
Рузвельт Эзекияс
ЦЗ
8
Штефан Григоре
ЦП
15
Кристиан Орош
ПЗ
84
Войцех Скаба
ВР
23
Иньяки Астис
ЦЗ
10
Рафал Вольски
ЦП
18
Михал Кухарчик
ЦФ
Главный тренер
Мацей Скоржа
Остались в запасе
89
Кэтэлин Стратон
ВР
3
Рузвельт Эзекияс
ЦЗ
8
Штефан Григоре
ЦП
15
Кристиан Орош
ПЗ
Остались в запасе
84
Войцех Скаба
ВР
23
Иньяки Астис
ЦЗ
10
Рафал Вольски
ЦП
18
Михал Кухарчик
ЦФ
Главный тренер
Мацей Скоржа
Статистика матча Бухарест - Легия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бухарест
Товарищеские матчи
Рубин
0 : 1
01.02.2013
Бухарест
Лига Европы, 3 раунд
Бухарест
1 : 0
09.08.2012
Херенвен
Лига Европы, 3 раунд
Херенвен
4 : 0
02.08.2012
Бухарест
Лига Европы, 2 раунд
МюПа
0 : 2
26.07.2012
Бухарест
Лига Европы, 2 раунд
Бухарест
3 : 1
19.07.2012
МюПа
Легия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Висла Плоцк
- : -
22.11.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Легия
1 : 2
25.10.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 11 тур
Краковия
1 : 1
17.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 10 тур
Легия
2 : 0
11.10.2026
Висла
Информация о матче
Стадион:
Гюлешти-Валентин Станческу
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