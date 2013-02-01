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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Рубин - Бухарест
Рубин - Бухарест: обзор матча 01 февраля 2013
Рубин
01.02.2013, пятница, 20:00
Товарищеские матчи
0 : 1
Завершен
Бухарест
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Рубин - Бухарест
Замена
В. Галиулин
️️️️
Х. Саломон Рондон
60'
Замена
И. Портнягин
️️️️
А. Рязанцев
60'
Замена
М. Платика
️️️️
Г. Карадениз
60'
Замена
А. Еременко
️️️️
Я. М'Вила
60'
Замена
С. Кверквелия
️️️️
А. Касаев
60'
Замена
Р. Еременко
️️️️
Б. Натхо
60'
Замена
Р. Шаронов
️️️️
С. Кисляк
60'
Замена
И. Темников
️️️️
К. Ансальди
60'
Замена
В. Дядюн
️️️️
И. Маркано
60'
Замена
П. Орбаис
️️️️
С. Навас
60'
Замена
Г. Арлаускис
️️️️
С. Рыжиков
46'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Рубин - Бухарест
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Бухарест
Товарищеские матчи
Рубин
0 : 1
01.02.2013
Бухарест
Лига Европы, 3 раунд
Бухарест
1 : 0
09.08.2012
Херенвен
Лига Европы, 3 раунд
Херенвен
4 : 0
02.08.2012
Бухарест
Лига Европы, 2 раунд
МюПа
0 : 2
26.07.2012
Бухарест
Лига Европы, 2 раунд
Бухарест
3 : 1
19.07.2012
МюПа
Информация о матче
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
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