Луческу может возглавить «Шахтер» или «Динамо»

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу может вернуться в Украину.

По информации Sport.ro, в услугах 74-летнего специалиста заинтересованы «Шахтер» и киевское «Динамо».

Сообщается, что у румына было предложение возглавить бухарестский «Рапид», однако он его отклонил, поскольку ждет конкретных действий от клубов УПЛ.