Луческу может возглавить «Шахтер» или «Динамо»

В Динамо Кононова!!!
Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу может вернуться в Украину.
По информации Sport.ro, в услугах 74-летнего специалиста заинтересованы «Шахтер» и киевское «Динамо».
Сообщается, что у румына было предложение возглавить бухарестский «Рапид», однако он его отклонил, поскольку ждет конкретных действий от клубов УПЛ.
- Луческу с 2004 по 2016 год тренировал «Шахтер».
- В сезоне-2016/17 он возглавлял «Зенит». Под его руководством команда финишировала на третьем месте в РПЛ.
- Последним его местом работы была сборная Турции, которую он тренировал с августа 2017-го по февраль 2019 года.
Румынский телеканал, специализируется в том числе на спортивных программах. Основан в 2007 году.