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    Луческу может возглавить «Шахтер» или «Динамо»

    Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу может вернуться в Украину.

    По информации Sport.ro, в услугах 74-летнего специалиста заинтересованы «Шахтер» и киевское «Динамо».

    Сообщается, что у румына было предложение возглавить бухарестский «Рапид», однако он его отклонил, поскольку ждет конкретных действий от клубов УПЛ.

    • Луческу с 2004 по 2016 год тренировал «Шахтер».
    • В сезоне-2016/17 он возглавлял «Зенит». Под его руководством команда финишировала на третьем месте в РПЛ.
    • Последним его местом работы была сборная Турции, которую он тренировал с августа 2017-го по февраль 2019 года.

    Источник: Sport.ro

    Румынский телеканал, специализируется в том числе на спортивных программах. Основан в 2007 году.

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +490

      dimmmka 57 минут назад

      В Динамо Кононова!!!

      -1
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      Рейтинг: +895

      опус 2 1 час назад

      Цыган так деньги любит ,что даже на инвалидной коляске предложение примет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +147

      Давид59 1 час назад

      А я думал Рапид - это Австрия

      0
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      Рейтинг: +267

      Я - легенда 1 час назад

      Отвык он уже от Румынии. В загранку тянет ))

      Да и не потянет (будем уж честны: финансовая сторона здесь не последняя), наверно, Рапид тех условий, что готовы предложить вышеперечисленные команды ;-)

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